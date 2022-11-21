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Рафінована чи нерафінована: яка олія корисніша і чому?

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Понеділок 21 листопада 2022 10:03
Рафінована чи нерафінована: яка олія корисніша і чому? У чому відмінність між рафінованою і нерафінованою оліями (фото: freepik.com)
Автор: Styler

Олія - незамінний продукт на кожній кухні. Проте не всі знають, у чому різниця між рафінованою і нерафінованою олією та до яких страв варто додавати кожну з них.

На якій олії варто смажити, а якою краще заправляти салати, розповідаємо у матеріалі Styler нижче.

У чому відмінність?

Найголовніша відмінність між цими продуктами - спосіб обробки та очищення олії.

Нерафінована проходить тільки первинну механічну фільтрацію. Це метод холодного віджиму, що дозволяє зберегти запах і колір.

Холодний віджим є найбільш щадним, бо він не передбачає додаткового підігріву олії. Відповідно це не відбивається негативно на якості продукту. Така олія насиченіша й жирніша, тому є кориснішою, бо містить у собі максимальну кількість вітамінів і жирних кислот.

Оскільки нерафінована олія зазнає меншої обробки, відповідно є кориснішою. Регулярне її вживання нормалізує обмінні процеси та зміцнює імунітет.

Рафінована олія проходить кілька етапів очищення. Під час рафінації з неї видаляються речовини, які можуть випадати в осад і давати каламутний вигляд. А також речовини, що надають специфічний аромат. Саме тому рафінована олія світліша та без запаху. Додаткові етапи очищення зменшують кількість корисних речовин, але не критично.

Коли яку олію краще використовувати?

У кулінарії нерафінованою олією заправляють салати і готують соуси (без нагрівання). Але на ній не радять смажити й тушкувати. Вона має доволі специфічний аромат, який не кожному до вподоби. Відповідно вона здатна змінювати смак страви.

Ще однією вагомою причиною, чому її не варто використовувати для смаження є те, що при нагріванні з високою температурою можуть утворюватися небезпечні хімічні сполуки - канцерогени.

Рафінована олія підходить для смаження й приготування дієтичної або пісної їжі. При нагріванні її смак не змінюється, але при повторному там з’являються небезпечні для здоров’я речовини. Тому не варто смажити в одній і тій самій олії двічі чи більше разів.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про три продукти, які відомі довгожителі їли щодня.

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