Белый или черный: какой хлеб полезнее и почему

В чем польза хлеба

Хлеб ценится питательностью, потому что быстро насыщает организм энергией и утоляет голод. Этот продукт содержит клетчатку, необходимую для желудочной флоры, которая в свою очередь влияет на прочность иммунитета.

Также хлеб богат витаминами групп В, Е, Н и А, йодом, кремнием и насыщенными жирными аминокислотами.

Однако не стоит непосильно налегать на хлебобулочные изделия, потому что это может привести к лишнему весу. Хлеб должен составлять менее 5% дневного рациона. Для взрослого - это три ломтика. Для людей с большими физическими нагрузками - пять.

Какой хлеб полезнее - черный или белый

Важен не цвет хлеба, а составляющие, из которых он приготовлен. Самым полезным является цело зерновой. В таком хранятся оболочки пшеницы, богатые витаминами и полезными веществами. Такой хлеб будет еще более питательным, если выпеченный с добавлением разных круп и семян, орехов, отрубями и сухофруктами.

Хлеб из муки грубого помола более полезен, чем из муки высшего сорта. Поэтому при покупке важно читать на этикетке состав продукта.

Белый хлеб в основном выпекают именно из пшеничной муки высшего сорта. Она сохраняется дольше, чем цельно зерновая мука, поэтому ее предпочитают производители. Но такая мука почти не содержит полезных элементов. В процессе помола теряются минералы и витамины. Соответственно выпечка из нее уступает полезности.

Предпочитая таки белый хлеб, учитывайте, чтобы на первом месте по количеству была пшеничная мука не высшего, а хотя бы первого сорта.

При изготовлении черного хлеба используют ржаную муку, которая является более грубой, чем пшеничная для белого. Благодаря этому сохраняется больше полезных веществ. Также черный хлеб менее калорийный, поэтому лучше подходит людям, сидящим на диетах. Но такой дольше переваривается.

Однако важно помнить, что на самом деле производители часто придают темный цвет хлеба карамельными красителями. Соответственно, цвет не всегда свидетельствует, что в выпечке много клетчатки.