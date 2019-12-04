Не били, поезд не сбивал: новые загадки убийства школьника в Прилуках (видео)

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Убийство 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках обрастает новыми загадочными обстоятельствами

В деле об убийстве 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках выявили новые странности. 4 декабря были обнародованы результаты второй независимой экспертизы, проведенной в Киеве. Она подтвердила, что поезд парня не сбивал, но и травм от ударов на его теле выявлено не было.

Об этом на брифинге рассказал Максим Цуцкиридзе, главный следователь Нацполиции. Напомним, что дело после скандала с прилуцкой полицией было передано в ведомство главного следственного управления в Киеве.

В правоохранительных органах рассказали, что в рамках следствия было проведено 21 осмотр места событий и 37 экспертиз и 7 воспроизведений на месте, где біло найдено тело мальчика.

По словам Цуцкиридзе, смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждений головного мозга.

Ключевым является то, что на теле мальчика нет следов избиения, как руками, ногами, так и посторонними предметами. Кроме того, на теле не выявлено следов сбивания поезда - "вертикального удара". Это подтвердило слова машиниста, что парень лежал, когда на него двигался поезд.

Кроме того, новая экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови подростка - 0,74 промилле, а также кофеина. Каким образом кофеин попал в организм парня - с кофе или энергетиками - будет понятно позже.

Также исследование опровергло наличие чужого эпителия и ДНК другого человека.

Полиция ждет, что родственники парня предоставят им компьютер Дениса. Но родные не верят полиции и хотят провести собственную экспертизу.

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/cn.npu.gov.ua)

Напомним, 29 октября 14-летний Денис Чаленко ушел из дома на тренировку и до вечера не вернулся. Около 21:00 парня нашли на железнодорожных путях далеко от дома. Первоначальной версией следствия было то, что мальчика сбил поезд. Но родители не поверили и начали собственное расследование.

Все дошло до массовых протестов под местным отделением полиции - люди жгли шины и пытались брать штуромом местное отделение. Вскоре прилуцких следователей отстранили, а за дело взялись столичные правоохранители. Спустя почти месяц следствие отказалось от версии "несчастный случай" и начало расследовать смерть Дениса, как умышленное убийство.