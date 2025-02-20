Білі джинси - тренд прямо зараз: як зробити їх яскравим акцентом в образі

Чому білі джинси актуальні взимку 2025 року

Контраст із зимовою сірістю

Взимку, коли більшість людей обирають темні, нейтральні відтінки, білі джинси стають яскравим контрастом, який освіжає зовнішній вигляд. Вони надають образу легкості та світлоти, створюючи відчуття свіжості й жвавості навіть у похмурі дні.



Білі джинси - тренд зими 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Універсальність і стиль

Білі джинси легко комбінувати з різними стилями одягу: від затишних светрів і пальт до яскравих аксесуарів і взуття. Вони ідеально підходять для створення як мінімалістичних, так і більш еклектичних образів, при цьому не втрачаючи своєї елегантності.



Як носити білі джинси взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Підходять для різних типів фігур

Білі джинси можуть візуально підкреслювати фігуру і робити її стрункішою. Важливо лише правильно обрати модель: прямі, кльош чи завужені - кожна модель має свій ефект. Також вони чудово виглядають із верхнім одягом різних стилів - чи то пуховик, чи то вовняне пальто.



З чим носити білі джинси взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Модні комбінації для зими 2025

Білі джинси + вовняний светр - відмінний вибір для створення затишного, але стильного образу. Доповніть його теплим шарфом і замшевими черевиками.

Білі джинси + шкіряна куртка - для створення більш агресивного і сучасного образу, який підкреслить вашу впевненість.

Білі джинси + довге пальто - класичний варіант для зими, який підійде як для роботи, так і для прогулянок містом.

Як носить білі джинси Катя Осадча

Популярна українська телеведуча Катя Осадча продемонструвала в мережі стильний лук із білими джинсами, який може повторити кожна.



Осадча показала стильний образ із білими джинсами (фото: instagram.com/kosadcha)

Вона одягла білий лонгслів і широкі джинси такого ж відтінку. Свій лук вона доповнила кардиганом пісочного відтінку на ґудзиках. Завершити образ вона вирішила чокером на шиї та масивними браслетами.



Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)