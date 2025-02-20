Білі джинси - тренд прямо зараз: як зробити їх яскравим акцентом в образі

Білі джинси - це стильний і незвичний вибір для зимового гардероба, який може додати свіжості й легкості в образ, особливо у 2025 році. Тренд на білі джинси в холодну пору року став особливо популярним серед модних експертів, і ось чому вони стають невіддільною частиною зимових луків.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, з чим їх носити, щоб виділятися з сірого натовпу і бути найстильнішою навіть у холодну пору року.
Взимку, коли більшість людей обирають темні, нейтральні відтінки, білі джинси стають яскравим контрастом, який освіжає зовнішній вигляд. Вони надають образу легкості та світлоти, створюючи відчуття свіжості й жвавості навіть у похмурі дні.
Білі джинси - тренд зими 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Білі джинси легко комбінувати з різними стилями одягу: від затишних светрів і пальт до яскравих аксесуарів і взуття. Вони ідеально підходять для створення як мінімалістичних, так і більш еклектичних образів, при цьому не втрачаючи своєї елегантності.
Як носити білі джинси взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Білі джинси можуть візуально підкреслювати фігуру і робити її стрункішою. Важливо лише правильно обрати модель: прямі, кльош чи завужені - кожна модель має свій ефект. Також вони чудово виглядають із верхнім одягом різних стилів - чи то пуховик, чи то вовняне пальто.
З чим носити білі джинси взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Білі джинси + вовняний светр - відмінний вибір для створення затишного, але стильного образу. Доповніть його теплим шарфом і замшевими черевиками.
Білі джинси + шкіряна куртка - для створення більш агресивного і сучасного образу, який підкреслить вашу впевненість.
Білі джинси + довге пальто - класичний варіант для зими, який підійде як для роботи, так і для прогулянок містом.
Популярна українська телеведуча Катя Осадча продемонструвала в мережі стильний лук із білими джинсами, який може повторити кожна.
Осадча показала стильний образ із білими джинсами (фото: instagram.com/kosadcha)
Вона одягла білий лонгслів і широкі джинси такого ж відтінку. Свій лук вона доповнила кардиганом пісочного відтінку на ґудзиках. Завершити образ вона вирішила чокером на шиї та масивними браслетами.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram стилістки less_is_best_fashion і телеведучої Каті Осадчої.