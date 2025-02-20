Белые джинсы - тренд прямо сейчас: как сделать их ярким акцентом в образе

Почему белые джинсы актуальны зимой 2025 года

Контраст с зимней серостью

Зимой, когда большинство людей выбирают темные, нейтральные оттенки, белые джинсы становятся ярким контрастом, который освежает внешний вид. Они придают образу легкость и светлоту, создавая ощущение свежести и живости даже в пасмурные дни.



Белые джинсы - тренд зимы 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Универсальность и стиль

Белые джинсы легко комбинировать с различными стилями одежды: от уютных свитеров и пальто до ярких аксессуаров и обуви. Они идеально подходят для создания как минималистичных, так и более эклектичных образов, при этом не теряя своей элегантности.



Как носить белые джинсы зимой (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Подходят для разных типов фигур

Белые джинсы могут визуально подчеркивать фигуру и делать ее более стройной. Важно только правильно выбрать модель: прямые, клеш или зауженные - каждая модель имеет свой эффект. Также они прекрасно смотрятся с верхней одеждой различных стилей - будь то пуховик или шерстяное пальто.



С чем носить белые джинсы зимой (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Модные комбинации для зимы 2025

Белые джинсы + шерстяной свитер - отличный выбор для создания уютного, но стильного образа. Дополните его теплым шарфом и замшевыми ботинками.

Белые джинсы + кожаная куртка - для создания более агрессивного и современного образа, который подчеркнет вашу уверенность.

Белые джинсы + длинное пальто - классический вариант для зимы, который подойдет как для работы, так и для прогулок по городу.

Как носит белые джинсы Катя Осадчая

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала в сети стильный лук с белыми джинсами, который может повторить каждая.



Осадчая показала стильный образ с белыми джинсами (фото: instagram.com/kosadcha)

Она надела белый лонгслив и широкие джинсы такого же оттенка. Свой лук она дополнила кардиганом песочного оттенка на пуговицах. Завершить образ она решила чокером на шее и массивными браслетами.



Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)