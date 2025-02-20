"Білет" - не "квиток": коли ці два слова вживати доречно і чому не варто плутати

Часто ці два слова використовують як синоніми, проте вони мають різні значення. Варто запам'ятати, коли та у яких випадках потрібно використовувати один та другий варіант.

"Білет" - вживається, коли йдеться про картку із завданнями для іспиту або цінний папір.

Наприклад:

"Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" - О.Донченко

Натомість "квиток" - це документ, що дає право на проїзд у транспорті, відвідування заходів чи підтверджує членство в певній організації.

Приклад з твору:

"Кур'єр… приніс нам три квитки до театру" - О. Досвітній

Щоб уникнути помилок, варто пам’ятати:

"Білет" доречно вживати, якщо мова йде про:

екзаменаційний документ

лотерею

банківський або кредитний папір

"Квиток" використовується, коли мається на увазі: