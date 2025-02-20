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"Білет" - не "квиток": коли ці два слова вживати доречно і чому не варто плутати

Коли потрібно говорити слово "білет", а коли слово "квиток" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Слова "білет" та "квиток" часто сприймають як синоніми й постійно плутають. Але вони мають різні значення. Коли ж потрібно купляти "білет", а коли брати "квиток" та чому не варто плутати ці два слова?

Коли вживати "білет", а коли "квиток", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавців на сторінці Mova у Facebook.

Часто ці два слова використовують як синоніми, проте вони мають різні значення. Варто запам'ятати, коли та у яких випадках потрібно використовувати один та другий варіант.

"Білет" - вживається, коли йдеться про картку із завданнями для іспиту або цінний папір.

Наприклад:

"Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" - О.Донченко

Натомість "квиток" - це документ, що дає право на проїзд у транспорті, відвідування заходів чи підтверджує членство в певній організації.

Приклад з твору:

"Кур'єр… приніс нам три квитки до театру" -  О. Досвітній

Щоб уникнути помилок, варто пам’ятати:

"Білет" доречно вживати, якщо мова йде про:

  • екзаменаційний документ
  • лотерею
  • банківський або кредитний папір

"Квиток" використовується, коли мається на увазі:

  • проїзний документ (наприклад, трамвайний, залізничний)
  • перепустка на захід (вхідний, театральний)
  • підтвердження членства (партійний, профспілковий, журналістський, військовий)
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