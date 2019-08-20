Билет на самолет: как не купить фальшивку

Как не купить поддельный авиабилет (иллюстративное фото / flyuia.com)

Украинцам рассказали, как не купить поддельные авиабилеты на самолеты МАУ, Wizz Air и других компаний

Купить билет на самолет компаний МАУ, Wizz Air, Ryanair и других может оказаться не так и просто. Особенно, если вы попадете на мошенников. Тогда ваша поездка на море, в горы или куда-либо еще "накроется медным тазом".

Как же не стать жертвой аферистов, промышляющих поддельными авиабилетами? Styler решил дать вам несколько полезных советов, которые уберегут от мошенников в сети - помогут распознать подделку и быть уверенным в покупке заветного билетика.

Как не купить поддельный авиабилет (иллюстративное фото / УНИАН)

Проверяйте сайт продажи авиабилетов

Преступники создают сайты с дешевыми билетами на уже существующие рейсы. А таких поддельных ресурсов в сети - масса. Мошенники делают фальшивую форму бронирования, при этом, часто срисовывая дизайн с популярных сайтов (даже выкупают схожие с ними веб-адреса). Если вы купите на таком сайте авиабилет, то даже получите свою маршрутную квитанцию. Вот только на самом деле вашего билета не будет ни в одной системе бронирования.

Поэтому читайте отзывы, смотрите страницы в социальных сетях и, кстати, проверьте мобильное приложение - это дорогое удовольствие, которое мошенникам не по карману.

Сверяйте цены на авиабилеты

Сравните стоимость на нужный вам рейс на других сайтах продажи авиабилетов. Если цена в пределах средней, то можно быть спокойным. Но если же ценник снижен на 30-50% - это повод насторожиться.

Как не купить поддельный авиабилет (иллюстративное фото / facebook.com/LvivAirport)

Платите за билеты картой

Фирмы-"однодневки" могут просить вас перевести деньги за билет на счет физического лица, сделать перевод с карты на карту или оплатить авиабилеты через электронный кошелек. Не верьте таким конторам. Самый безопасный вариант - платеж с карты, с указанием защитного кода CVC.

И помните, чтобы не примерять на себе пословицу "скупой платит дважды": покупать билеты в сомнительных группах в соцсетях или с рук - очень плохая идея.

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