Квиток на літак: як не купити фальшивку

Як не придбати підроблений авіаквиток (ілюстративне фото / flyuia.com)

Українцям розповіли, як не купити підроблені квитки на літаки МАУ, Wizz Air і інших компаній

Купити квиток на літак компаній МАУ, Wizz Air, Ryanair і інших може виявитися не так і просто. Особливо, якщо ви потрапите на шахраїв. Тоді ваша поїздка на море, в гори чи куди-небудь ще "накриється мідним тазом".

Як же не стати жертвою аферистів, які промишляють підробленими авіаквитками? Styler вирішив дати вам декілька корисних порад, які вбережуть від шахраїв в мережі - допоможуть розпізнати підробку і бути впевненим в покупці заповітного квитка.

Як не придбати підроблений авіаквиток (ілюстративне фото / УНІАН)

Перевіряйте сайт продажу авіаквитків

Злочинці створюють сайти з дешевими квитками на вже існуючі рейси. А таких підроблених ресурсів в мережі - маса. Шахраї роблять фальшиву форму бронювання, при цьому, часто змальовуючи дизайн з популярних сайтів (навіть викуповують схожі з ними веб-адреси). Якщо ви купите на такому сайті квиток, то навіть отримаєте свою маршрутну квитанцію. От тільки насправді вашого квитка не буде ні в одній системі бронювання.

Тому читайте відгуки, дивіться сторінки в соціальних мережах і, до речі, перевірте мобільний додаток - це дороге задоволення, яке шахраям не по кишені.

Звіряйте ціни на авіаквитки

Порівняйте вартість на потрібний вам рейс на інших сайтах продажу авіаквитків. Якщо ціна в межах середньої, то можна бути спокійним. Але якщо ж вартість знижено на 30-50% - це привід насторожитися.

Як не придбати підроблений авіаквиток (ілюстративне фото / facebook.com/LvivAirport)

Платіть за квитки картою

Фірми-"одноденки" можуть просити вас перевести гроші за квиток на рахунок фізичної особи, зробити переказ з карти на карту або оплатити авіаквитки через електронний гаманець. Не вірте таким конторам. Найбезпечніший варіант - платіж з картки, із зазначенням захисного коду CVC.

І пам'ятайте, щоб не приміряти на собі прислів'я "скупий платить двічі": купувати квитки в сумнівних групах в соцмережах або з рук - дуже погана ідея.

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