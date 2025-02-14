Біле чи червоне? Яке вино краще для вашого здоров’я

Дебати про те, чи корисніше червоне чи біле вино, були темою дискусій протягом багатьох років. Обидва види вина мають свої особливості та переваги.

То ж яке вино краще пити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Які переваги та плюси у червоного вина?

Червоне вино було широко досліджено, і йому приписують кілька переваг для здоров’я, в основному завдяки вмісту в ньому поліфенолів, особливо ресвератролу.

Ці антиоксидантні сполуки містяться в шкірці червоного винограду і, як було показано, діють:

Вони покращують здоров’я серцево-судинної системи

Помірне споживання червоного вина може допомогти підвищити рівень холестерину ЛПВЩ ("хорошого" холестерину) і знизити ризик серцевих захворювань.

Вони мають протизапальні властивості

Антиоксиданти, присутні в червоному вині, можуть допомогти боротися із запаленням в організмі.

Вони можуть захищати від певних типів раку

Деякі дослідження показують, що ресвератрол може мати захисну дію проти певних типів раку, хоча в цій галузі необхідні додаткові дослідження.

Переваги білого вина

Хоча біле вино не має стільки досліджень, які підтверджують його користь, як червоне, воно також має деякі переваги:

Низький вміст калорій

Загалом біле вино містить менше калорій, ніж червоне, що може бути важливим фактором для тих, хто хоче контролювати споживання калорій.

Користь для травлення

Деякі дослідження показують, що біле вино може допомогти травленню та позитивно впливає на кишкову флору.

Різні антиоксиданти

Хоча біле вино містить менше ресвератролу, воно містить інші антиоксиданти, які також можуть бути корисними для здоров’я.

Таким чином, і червоне, і біле вино мають свої переваги для здоров’я, але якщо ви прагнете максимізувати ці переваги, багато експертів віддають перевагу червоному вину через високий вміст антиоксидантів, таких як ресвератрол.

Однак важливо пам’ятати, що ці переваги працюють лише при помірному споживанні.