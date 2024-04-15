Била та штовхала. У Києві няня-пенсіонерка "виховувала" дівчинку в автобусі: деталі інциденту

Няня-пенсіонерка штовхала та сіпала дитину

Так, днями мережею "розлетілося" відео, на якому маленька дівчинка та пенсіонерка їхали автобусом. Жінка постійно штовхала та навіть била дитину. На очах у пасажирів вона проявляла агресію.

При цьому з'ясувалося, що пенсіонерка не є рідною бабусею дівчинки. Вона лише допомагала матері дитини, поки та працювала. Відео обурило користувачів мережі, "виховательку" вимагали притягнути до відповідальності.

Чим закінчився скандал

А нещодавно стало відомо, що на інцидент звернула увагу поліція Києва. Правоохоронці встановили особу літньої жінки.

"Це місцева мешканка 1948 року народження. Вона доглядає за дівчинкою, коли мати дитини на роботі. Стосовно жінки складено адміністративний протокол, за частиною 1 статті 173 – дрібне хуліганство, та направлено до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення", - повідомили виданню ТСН.ua столичні поліцейські.

Окрім цього, правоохоронці розповіли, що мама дитини не стала писати заяву на няню-пенсіонерку. Вона відмовилася не тільки від цього. Також жінка не захотіла, аби її донька пройшла судмедекспертизу.

А пенсіонерка вже перепросила за скоєне перед родиною дитини, додали у поліції.