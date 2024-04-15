UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Била та штовхала. У Києві няня-пенсіонерка "виховувала" дівчинку в автобусі: деталі інциденту

На інцидент вже відреагували у поліції (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У Києві помітили літню жінку, яка штовхала та била дитину. Виявилося, що пенсіонерка допомагала мамі дівчинки, поки та була на роботі. А момент її "виховання" потрапив на відео.

Що відомо про інцидент, а також як матір дівчинки на це відреагувала, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.ua.

Няня-пенсіонерка штовхала та сіпала дитину

Так, днями мережею "розлетілося" відео, на якому маленька дівчинка та пенсіонерка їхали автобусом. Жінка постійно штовхала та навіть била дитину. На очах у пасажирів вона проявляла агресію.

При цьому з'ясувалося, що пенсіонерка не є рідною бабусею дівчинки. Вона лише допомагала матері дитини, поки та працювала. Відео обурило користувачів мережі, "виховательку" вимагали притягнути до відповідальності.

 

Чим закінчився скандал

А нещодавно стало відомо, що на інцидент звернула увагу поліція Києва. Правоохоронці встановили особу літньої жінки. 

"Це місцева мешканка 1948 року народження. Вона доглядає за дівчинкою, коли мати дитини на роботі. Стосовно жінки складено адміністративний протокол, за частиною 1 статті 173 – дрібне хуліганство, та направлено до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення", - повідомили виданню ТСН.ua столичні поліцейські.

Окрім цього, правоохоронці розповіли, що мама дитини не стала писати заяву на няню-пенсіонерку. Вона відмовилася не тільки від цього. Також жінка не захотіла, аби її донька пройшла судмедекспертизу.

А пенсіонерка вже перепросила за скоєне перед родиною дитини, додали у поліції. 

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПоліція КиєваДіти