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Бив, знущався і душив. У мережу злили шокуючі подробиці стосунків українського блогера з дружиною

Понеділок 15 квітня 2024 15:01
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Бив, знущався і душив. У мережу злили шокуючі подробиці стосунків українського блогера з дружиною Антон Скуратов (фото: instagram.com/skuratv)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі з’явилася інформація про те, що відомий український блогер Антон Скуратов знущався над своєю колишньою дружиною. Відеодокази того, що його екс-обраниця страждала від домашнього насильства, вона викладала у своїх соцмережах, однак розголосу ця історія так і не набула.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео учасниці реаліті-шоу "Пара на мільйон" Анни Зубрицької, яке опублікував Telegram-канал "Джокер".

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Зі слів тіктокерки, Скуратов "знущався, бив і душив" свою колишню дружину.

Також Анна показала ролик, на якому дівчина заявляє, що була вагітна від ютубера, однак він змусив її зробити аборт.

"Я просто в шоці. Факт залишається фактом: він (Антон Скуратов, - Прим.ред) робив такі неадекватні речі і при цьому з ним далі продовжують робити контент, ходити на канал. А я вважаю, що цю людину просто треба видалити з публічного простору і публічно засудити цю поведінку", - сказала Зубрицька.

Зазначимо, що ще місяць тому в інтервʼю зі Славою Дьоміним Антон розповідав про історію розлучення через суд.

За його словами, дружина цього не хотіла, але він намагався все вирішити "по мирному".

Нещодавно Камалія висловилася про чоловіка-мільярдера на тлі "сенсацій" про фото з синцями.

Також ми розповідали, що блогер-криміналітет Андрій Щадило втік з України.

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