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Била рушником та погрожувала: в Туреччині неадекватна росіянка накинулася на українку

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Туреччина, Неділя 18 грудня 2022 08:03
Била рушником та погрожувала: в Туреччині неадекватна росіянка накинулася на українку Росіянка у Туреччині накинулась на українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Туреччині неадекватна росіянка накинулась на українку під час відпочинку. Агресивна жінка лаялась, плювалася та намагалася влаштувати бійку.

Відео з'явилось у Telegram-каналі "Труха".

Чому росіянка неадекватно поводилась

Що саме стало причиною конфлікту, наразі невідомо.

На відео видно, як росіянка ображає українку, використовує нецензурну лексику та навіть б'є рушником. Вона також вимагала припинити знімати її на камеру та погрожувала поскаржитися адміністрації готелю.

У цей момент українка спокійним голосом сказала, що це російська туристка, яка поводиться по-хамськи.

Загалом відбувся такий діалог:

  • Росіянка: "Йди звідси. Я зараз як звіздону, то здохнеш. Тьху на тебе";
  • Українка: "Це - росіяни у Туреччині на відпочинку";
  • Росіянка: "Це - фашисти. Зігуйте та "Хайль Гітлер" кричіть на весь світ. Придурка. Дура, дура, дура…".

В кінці росіянка хотіла рушником вибити з рук українки телефон, а потім вже ногою. Після цього вона накинулась на чоловіка, який відпочивав поруч.

Некерована жінка заявила, що українці в чужій країні. Чоловік сказав, що вони дотримуються усіх законів як у своїй країні, так і в чужій, на відміну від росіян.

Однак, неадекватна росіянка у відповідь продовжувала нецензурно лаятись.

Раніше ми повідомляли, що в Іспанії неадекватна росіянка накинулася на українців. Вона вигукувала лайки, а потім заявила, що Україну "мало обстрілюють".

Також ми писали, що в Німеччині поліція провела обшуки у росіянки, яка знущалася з українок і підтримувала війну.

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