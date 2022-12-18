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Била полотенцем и угрожала: в Турции неадекватная россиянка набросилась на украинку

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Турция, Воскресенье 18 декабря 2022 08:03
Била полотенцем и угрожала: в Турции неадекватная россиянка набросилась на украинку Россиянка в Турции набросилась на украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Турции неадекватная россиянка набросилась на украинку во время отдыха. Агрессивная женщина ругалась, плевалась и пыталась устроить драку.

Видео появилось в Telegram-канале "Труха".

Почему россиянка неадекватно вела себя

Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно.

На видео видно, как россиянка оскорбляет украинку, использует нецензурную лексику и даже бьет полотенцем. Она также потребовала прекратить снимать ее на камеру и угрожала пожаловаться администрации гостиницы.

В этот момент украинка спокойным голосом сказала, что это российская туристка, которая ведет себя по-хамски.

В целом состоялся такой диалог:

  • Россиянка: "Уходи отсюда. Я сейчас как звездочку, так сдохнешь. Тьфу на тебя";
  • Украинка: "Это - россияне в Турции на отдыхе";
  • Россиянка: "Это - фашисты. Зигуйте и "Хайль Гитлер" кричите на весь мир. Придурка. Дура, дура, дура…".

В конце россиянка хотела полотенцем выбить из рук украинки телефон, а потом уже ногой. После этого она набросилась на мужчину, отдыхавшего рядом.

Неуправляемая женщина заявила, что украинцы в чужой стране. Мужчина сказал, что они соблюдают все законы как в своей стране, так и в чужой, в отличие от россиян.

Однако неадекватная россиянка в ответ продолжала нецензурно ругаться.

Ранее мы сообщали, что в Испании неадекватная россиянка набросилась на украинцев. Она выкрикивала ругательства, а затем заявила, что Украину "мало обстреливают".

Также мы писали, что в Германии полиция провела обыски у россиянки, которая издевалась над украинками и поддерживала войну.

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