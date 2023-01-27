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Біль у грудях - не завжди серце: 5 причин, про які ви можете не знати

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П'ятниця 27 січня 2023 14:27
Біль у грудях - не завжди серце: 5 причин, про які ви можете не знати Чому може боліти в грудях (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли заболіло в грудях, це не завжди - проблеми з серцево-судинною системою. Існує ряд інших причин, через які може виникати біль.

Про 5 інших причин розповіла в Instagram кардіолог Наталія Іванюк.

Що важливо знати

За словами лікарки, якщо ви навчитеся відрізняти походження болю, то зможете зрозуміти, коли обовʼязково потрібно до лікаря.

"Перш за все, визначаємо локалізацію і характер болю - саме вони скажуть нам, в чому причина", - зазначила медик.

П'ять причин болю в грудях

  • Стенокардія

Це пекучий, тиснучий, стискаючий біль за грудиною, часто супроводжується задишкою. Може іррадіювати ("віддавати") в ліве плече, лопатку, спину чи щелепу.

Часто зʼявляється після активного фізичного навантаження і зникає через 5-20 хвилин сам або після прийому нітрогліцерину.

Є симптомом ішемічної хвороби серця, тому якщо впізнали себе - не затягуйте з візитом до кардіолога.

"Якщо ж у вас схожі симптоми, але біль дуже сильний, не зникає протягом 20 хвилин і після нітрогліцерину - терміново викликайте швидку! Це може бути інфаркт міокарда!" - застерігає кардіолог.

  • Міжреберна невралгія

Сильний стискаючий біль в грудній клітині, може іррадіювати в ліву руку/лопатку. Симптоми схожі на стенокардію, але посилюються при рухах руками, спиною, головою.

Причина болю: защемлення нервів міжхребцевими дисками. Потребує консультації невролога чи вертебролога.

  • Хвороби легень

Гострий, колючий біль у всій грудній клітині, але може бути і однобічним чи поширюватися у міжлопаткову зону. Посилюється при глибокому вдиху, кашлі, чханні. При таких симптомах проконсультуйтеся з пульмонологом чи терапевтом.

  • Рефлюксна хвороба (при печії)

Пекучий/тиснучий біль за грудиною, може іррадіювати у спину. Зазвичай симптоми з'являються після прийому їжі, в лежачому положенні або при нахилах. При таких симптомах слід звернутися до гастроентеролога.

  • Панічна атака

Тиснучий біль у передній стінці грудини, може наростати. Супроводжується відчуттям тривоги, страху, тахікардією, дезорієнтацією.

Панічні атаки не несуть прямої загрози здоровʼю, але вони дуже ускладнюють життя. Тому якщо впізнали себе чи близьких - проконсультуйтеся з неврологом чи психотерапевтом.

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