Високий тиск може бути безсимптомним: як розпізнати артеріальну гіпертензію

Підвищення тиску можна побачити на тонометрі, при цьому не відчуваючи особливих змін в організмі. Але стан, коли постійний АТ 140/90 і вище - небезпечний, адже з ним росте ризик інсульту, інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серці, аневризми аорти тощо.

Які "дзвіночки" можуть сигналізувати, що з тиском не все добре, в Instagram розповіла кардіолог Наталія Іванюк.

Які симптоми артеріальної гіпертензії (АГ)

Насправді в більшості випадків АГ (постійний тиск 140/90 і вище) проходить безсимптомно. Саме тому кардіолог радить кожному вимірювати тиск принаймні 1 раз на 3 місяці.

Але свої "сигнали" у гіпертензії є:

головний біль, особливо в зоні потилиці (далеко не у всіх);

задуха, загальна слабкість, аж до втрати свідомості;

дзвін у вухах;

погіршення зору;

підвищене серцебиття;

біль у грудях;

кровотеча з носа.

Найчастіші причини підвищеного тиску:

стрес;

нездоровий спосіб життя;

зайва вага;

спадковість;

багато солі в раціоні;

відсутність фізичної активності.

Що робити з артеріальною гіпертензією

За словами лікарки, артеріальна гіпертензія - хронічне захворювання, яке наразі повістю вилікувати не можна.

"Тому турбуйтеся про себе: побільше рухайтеся, уникайте шкідливих звичок, зменшіть споживання солі та додайте в раціон продукти з калієм, магнієм", - зазначила медик.