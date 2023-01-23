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Високий тиск може бути безсимптомним: як розпізнати артеріальну гіпертензію

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Понеділок 23 січня 2023 16:01
Високий тиск може бути безсимптомним: як розпізнати артеріальну гіпертензію Як розпізнати артеріальну гіпертензію (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Підвищення тиску можна побачити на тонометрі, при цьому не відчуваючи особливих змін в організмі. Але стан, коли постійний АТ 140/90 і вище - небезпечний, адже з ним росте ризик інсульту, інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серці, аневризми аорти тощо.

Які "дзвіночки" можуть сигналізувати, що з тиском не все добре, в Instagram розповіла кардіолог Наталія Іванюк.

Які симптоми артеріальної гіпертензії (АГ)

Насправді в більшості випадків АГ (постійний тиск 140/90 і вище) проходить безсимптомно. Саме тому кардіолог радить кожному вимірювати тиск принаймні 1 раз на 3 місяці.

Але свої "сигнали" у гіпертензії є:

  • головний біль, особливо в зоні потилиці (далеко не у всіх);
  • задуха, загальна слабкість, аж до втрати свідомості;
  • дзвін у вухах;
  • погіршення зору;
  • підвищене серцебиття;
  • біль у грудях;
  • кровотеча з носа.

Найчастіші причини підвищеного тиску:

  • стрес;
  • нездоровий спосіб життя;
  • зайва вага;
  • спадковість;
  • багато солі в раціоні;
  • відсутність фізичної активності.

Що робити з артеріальною гіпертензією

За словами лікарки, артеріальна гіпертензія - хронічне захворювання, яке наразі повістю вилікувати не можна.

"Тому турбуйтеся про себе: побільше рухайтеся, уникайте шкідливих звичок, зменшіть споживання солі та додайте в раціон продукти з калієм, магнієм", - зазначила медик.

Раніше ми писали, чому "робочого тиску" не існує. І які показники вважаються нормальними для різного віку і стану.

Крім того читайте, який тонометр кращий - автоматичний чи механічний.

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