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Боль в груди - не всегда сердце: 5 причин, о которых вы можете не знать

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Пятница 27 января 2023 14:27
Боль в груди - не всегда сердце: 5 причин, о которых вы можете не знать Почему может болеть в груди (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если заболело в груди, это не всегда – проблемы с сердечно-сосудистой системой. Существует ряд других причин, по которым может возникать боль.

О 5 других причинах рассказала в Instagram кардиолог Наталья Иванюк.

Что важно знать

По словам врача, если вы научитесь отличать происхождение боли, то сможете понять, когда обязательно нужно к врачу.

"Прежде всего, определяем локализацию и характер боли – именно они скажут нам, в чем причина", – отметила медик.

Пять причин боли в груди

  • Стенокардия

Это жгучая, давящая, сжимающая боль за грудиной, часто сопровождающаяся одышкой. Может иррадиировать ("отдавать") в левое плечо, лопатку, спину или челюсть.

Часто появляется после активной физической нагрузки и исчезает через 5-20 минут или после приема нитроглицерина.

Является симптомом ишемической болезни сердца, поэтому если узнали себя – не затягивайте с визитом к кардиологу.

"Если же у вас схожие симптомы, но боль очень сильная, не исчезает в течение 20 минут и после нитроглицерина – срочно вызывайте скорую! Это может быть инфаркт миокарда!" – предостерегает кардиолог.

  • Межреберная невралгия

Сильная сжимающая боль в грудной клетке может иррадиировать в левую руку/лопатку. Симптомы похожи на стенокардию, но усиливаются при движениях руками, спиной, головой.

Причина боли: ущемление нервов межпозвонковыми дисками. Нуждается в консультации невролога или вертебролога.

  • Болезни легких

Острая, колющая боль во всей грудной клетке, но может быть и односторонней или распространяться в межлопаточную зону. Усиливается при глубоком вдохе, кашле, чихании. При таких симптомах проконсультируйтесь с пульмонологом или терапевтом.

  • Рефлюксная болезнь (при изжоге)

Жгучая/давящая боль за грудиной, может иррадиировать в спину. Обычно симптомы появляются после еды, в лежачем положении или при наклонах. При таких симптомах следует обратиться к гастроэнтерологу.

  • Паническая атака

Жмущая боль в передней стенке грудины, может нарастать. Сопровождается ощущением тревоги, страха, тахикардии, дезориентации.

Панические атаки не несут прямой угрозы здоровью, но они очень усложняют жизнь. Поэтому если узнали себя или близких – проконсультируйтесь с неврологом или психотерапевтом.

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