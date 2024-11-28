Без бігової доріжки. Жінка скинула 20 кг за рік, завдяки всього одній звичці

Історія схуднення 49-річної Бріджіт Качіаторе

Качіаторе розповіла про свій досвід, що вона завжди дотримувалася здорового способу життя - обмежувала вуглеводи, цукор, алкоголь, уникала куріння та залишалася активною (переважно за допомогою бігу та кардіо).

Отже, коли вона почала набирати вагу, досягнувши 79 кілограмів, вона не могла зрозуміти, чому ж так сталося.

Качіаторе звернула увагу на деякі проблеми зі здоров’ям, які, як відомо, впливають на вагу, включаючи синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), резистентність до інсуліну та хворобу Хашимото, а також операції.

Бріджіт виглядала так у вазі 79 кг (Скриншот)

Після гістеректомії та видалення правого яєчника Качіаторе сказала, що "ніколи не почувалася добре".

"Здавалося, що мої гормони вийшли з ладу. Я постійно ходила до лікаря, ендокринолога, гінеколога, терапевта, але ніхто не хотів мені допомогти. Я продовжувала набирати вагу", - розповіла вона.

Згодом Бріджіт звернулася до лікаря, який призначив їй кето дієту та сказав їй змінити тренування. Це означало перехід від інтенсивних кардіотренувань до силових тренувань і ходьби.

"Ми зробили фотографію і порівняли її з роком раніше. Я не була схожа на себе. Це була велика трансформація. Силові тренування змінили все моє тіло більше, ніж коли-небудь біг", - сказала Бріджіт.

Попередні дослідження показали, що силові тренування можуть бути ефективнішими, ніж інтенсивні кардіотренування.

Бріджіт схудла на 20 кг за рік (Скриншот)

Наприклад, дослідження 2023 року, опубліковане в Diabetologia, показало, що люди з діабетом 2 типу, які займалися силовими тренуваннями, втратили більше ваги, ніж ті, хто займався аеробними тренуваннями або комбінованими силовими й аеробними тренуваннями.

У них також покращилася стабілізація цукру в крові. Можливо, це пояснюється тим, що силові тренування сприяють тривалому спалюванню калорій, оскільки ваші м’язи повинні витрачати енергію, щоб потім відновлюватися.