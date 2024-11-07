Жінка скинула майже 20 кг за чотири місяці, завдяки цим нескладним змінам

35-річна Рейчел Баєрс втратила майже 20 кілограмів за 20 тижнів, зробивши п’ять змін у способі життя. До цього жінка мала проблеми зі здоров’ям, включаючи високий рівень холестерину та високий тиск, і замість того, щоб приймати ліки, вона зрозуміла, що може взяти себе під контроль.

Що робила Рейчел для втрати ваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Історія схуднення 35-річної жінки та мами

Рейчел навчилася вибирати здоровішу їжу. Вона зміцніла, побачила, як показники її здоров’я покращилися, і значно покращила своє психічне здоров’я. І все це вона зробила приблизно за 20 тижнів.

Так виглядала Рейчел до схуднення (Скриншот)

Спершу жінка заручилася допомогою свого чоловіка, який допомогав їй вдома готувати більш корисні страви. Також він підтримував дружина на шляху схуднення та служив емоційною опорою.

В чому полягав план схуднення Рейчел:

Тренування з обтяженнями два-три рази рази на тиждень

Мета кожного дня - це 10 000 кроків, навіть якщо це означає ходити туди-сюди в приміщенні

Інші тренування, включаючи пілатес, силові тренування та бокс

Хороший баланс між роботою та особистим життям.

Регулярний відновлюючий сон протягом восьми годин на ніч

Жінка потужно взялася за своє харчування, вона почала білки, жири та вуглеводи.

Тепер, коли вона досягла своєї мети, вона додає більше здорових вуглеводів, таких як кіноа, рис і овес. У вихідні вона дозволяє собі їсти смаколики, а потім повертається до режиму.

Рейчел після схуднення на 20 кілограмів (Скриншот)