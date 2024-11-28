Без беговой дорожки. Женщина сбросила 20 кг в год, благодаря всего одной привычке

История похудения 49-летней Бриджит Качиаторе

Качиаторе рассказала о своем опыте, что она всегда соблюдала здоровый образ жизни - ограничивала углеводы, сахар, алкоголь, избегала курения и оставалась активной (преимущественно с помощью бега и кардио).

Итак, когда она начала набирать вес, достигнув 79 килограммов, она не могла понять, почему так произошло.

Качиаторе обратила внимание на некоторые проблемы со здоровьем, которые, как известно, влияют на вес, включая синдром поликистозных яичников (СПКЯ), резистентность к инсулину и болезнь Хашимото, а также операции.

Бриджит выглядела так в весе 79 кг (Скриншот)

После гистерэктомии и удаления правого яичника Качиаторе сказала, что "никогда не чувствовала себя хорошо".

"Казалось, что мои гормоны вышли из строя. Я постоянно ходила к врачу, эндокринологу, гинекологу, терапевту, но никто не хотел мне помочь. Я продолжала набирать вес", - рассказала она.

Впоследствии Бриджит обратилась к врачу, который назначил ей кето диету и сказал ей сменить тренировку. Это означало переход от интенсивных кардиотренировок к силовым тренировкам и ходьбе.

"Мы сделали фотографию и сравнили ее с годом раньше. Меня было не узнать. Это была большая трансформация. Силовые тренировки изменили все мое тело больше, чем когда-либо бег", - сказала Бриджит.

Предыдущие исследования показали, что силовые тренировки могут быть более эффективными, чем интенсивные кардиотренировки.

Бриджит похудела на 20 кг в год (Скриншот)

Например, исследование 2023 года, опубликованное в Diabetologia, показало, что люди с диабетом 2 типа, которые занимались силовыми тренировками, потеряли больше веса, чем те, кто занимался аэробными тренировками или комбинированными силовыми и аэробными тренировками.

У них также улучшилась стабилизация сахара в крови. Возможно, это объясняется тем, что силовые тренировки способствуют длительному сжиганию калорий, поскольку ваши мышцы должны тратить энергию, чтобы затем восстанавливаться.