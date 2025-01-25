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Бігорексія: що відомо про фітнес-манію, яка може заважати жити

Що таке бігорексія та чим небезпечна (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Спорт корисний для здоров'я, але інколи люди годинами займаються у спортзалі нехтуючи усіма справами. Тоді виникає залежність або фітнес-манія, яку називають бігорексія.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

юди з цим розладом часто вважають себе меншими або менш м’язистими.

Терапевт Кара Бекер розповіла, що при такому стані люди можуть займатися надмірною важкою атлетикою, вживати стероїди чи неконтрольовані добавки, намагаючись наростити м’язи, що часто негативно впливає на їхнє фізичне та психічне здоров’я.

Будь-хто може зіткнутися з розладами харчової поведінки та дисморфічними розладами тіла, але звернення за допомогою може бути особливо важким.

Важливо визначити тригери та з’ясувати, як зменшити вплив на них. 

медитація та йога.

Процес відновлення рідко буває лінійним або ідеальним, тому не забувайте бути добрими до себе. Святкуйте свої маленькі перемоги та пам’ятайте, що кожне маленьке зусилля зараховується до вашого щастя та здоров’я.

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