Бигорексия: что известно о фитнес-мании, которая может мешать жить

с этим расстройством часто считают себя меньше или менее мускулистыми.

Терапевт Кара Бекер рассказала, что при таком состоянии люди могут заниматься чрезмерной тяжелой атлетикой, употреблять стероиды или неконтролируемые добавки, пытаясь нарастить мышцы, что часто негативно влияет на их физическое и психическое здоровье.

Любой может столкнуться с расстройствами пищевого поведения и дисморфическими расстройствами тела, но обращение за помощью может быть особенно трудным.

Важно определить триггеры и выяснить, как уменьшить влияние на них. .

медитация и йога.

Процесс восстановления редко бывает линейным или идеальным, поэтому не забывайте быть добрыми к себе. Празднуйте свои маленькие победы и помните, что каждое маленькое усилие засчитывается в ваше счастье и здоровье.