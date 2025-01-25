RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Бигорексия: что известно о фитнес-мании, которая может мешать жить

Что такое бигорексия и чем опасна (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Спорт полезен для здоровья, но иногда люди часами занимаются в спортзале пренебрегая всеми делами. Тогда возникает зависимость или фитнес-мания, которую называют бигорексия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

с этим расстройством часто считают себя меньше или менее мускулистыми.

Терапевт Кара Бекер рассказала, что при таком состоянии люди могут заниматься чрезмерной тяжелой атлетикой, употреблять стероиды или неконтролируемые добавки, пытаясь нарастить мышцы, что часто негативно влияет на их физическое и психическое здоровье.

Любой может столкнуться с расстройствами пищевого поведения и дисморфическими расстройствами тела, но обращение за помощью может быть особенно трудным.

Важно определить триггеры и выяснить, как уменьшить влияние на них. .

медитация и йога.

Процесс восстановления редко бывает линейным или идеальным, поэтому не забывайте быть добрыми к себе. Празднуйте свои маленькие победы и помните, что каждое маленькое усилие засчитывается в ваше счастье и здоровье.

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправиЗдоровьеСпортзал