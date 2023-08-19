UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До біди чи щастя? Що означає, коли птахи в'ють гнізда біля будинку

Що означає, коли птах в'є гніздо біля будинку (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи можна побачити, що птахи вирішують оселитися під дахом, на балконі або вікні. Таке гніздування птахів має прихований зміст, згідно з народними прикметами.

Що це може означати та чи варто радіти - читайте нижче.

Голуби

Якщо вони збудували гніздо під вашим дахом або на балконі, то це може сигналізувати про благополуччя, удачу та щастя в сім’ї. Можливо, на вас чекає поповнення або романтична зустріч.

Ластівки

Згідно з прикметами, якщо ластівки в'ють гніздо біля вашого будинку, то це означає, що ви захищені від будь-якого зла та неприємностей. 

Також ластівчине гніздо віщує швидке весілля або виконання бажань.

Ворони

Важливо, якщо на вашому балконі птахи в'ють гнізда, і це ворони або галки - чекайте неприємностей. Смерть, хвороби і злидні - ось, що несуть ці пернаті. 

Синиці

Якщо такі птахи оселилися у вас на вікні чи балконі, то ви можете розраховувати на фінансовий успіх, кар’єрне зростання та покращення житлових умов.

Тому ваше життя дуже скоро покращиться.

Лелеки

Лелеки, які вирішили оселитися поруч з людиною - справжня удача. Птахи обіцяють не тільки поповнення в родині, а й достаток, благополуччя і міцне здоров'я.

Горобці

Такі птахи попереджають, що у житті людини з'являться нові друзі або вона зустріне другу половинку. Якщо птахи оселилися на балконі, то недоброзичливці не зможуть переступити через поріг дому.

Солов'ї

Існує прикмета, якщо солов'ї заспівали під вашим дахом або вікном, то це говорить про те, що ви скоро вирішите всі свої проблеми та налагодите стосунки з близькими людьми.

Варто піклуватися про птахів та годувати їх. Тоді вони обов'язково вам віддячать.

Раніше ми повідомляли, що означає, коли голуби одних людей бояться, а до інших підлітають близько.

Також ми писали, як відлякати птахів від дерев.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикметиптахи