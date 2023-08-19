До біди чи щастя? Що означає, коли птахи в'ють гнізда біля будинку

Інколи можна побачити, що птахи вирішують оселитися під дахом, на балконі або вікні. Таке гніздування птахів має прихований зміст, згідно з народними прикметами.

Що це може означати та чи варто радіти - читайте нижче.

Голуби

Якщо вони збудували гніздо під вашим дахом або на балконі, то це може сигналізувати про благополуччя, удачу та щастя в сім’ї. Можливо, на вас чекає поповнення або романтична зустріч.

Ластівки

Згідно з прикметами, якщо ластівки в'ють гніздо біля вашого будинку, то це означає, що ви захищені від будь-якого зла та неприємностей.

Також ластівчине гніздо віщує швидке весілля або виконання бажань.

Ворони

Важливо, якщо на вашому балконі птахи в'ють гнізда, і це ворони або галки - чекайте неприємностей. Смерть, хвороби і злидні - ось, що несуть ці пернаті.

Синиці

Якщо такі птахи оселилися у вас на вікні чи балконі, то ви можете розраховувати на фінансовий успіх, кар’єрне зростання та покращення житлових умов.

Тому ваше життя дуже скоро покращиться.

Лелеки

Лелеки, які вирішили оселитися поруч з людиною - справжня удача. Птахи обіцяють не тільки поповнення в родині, а й достаток, благополуччя і міцне здоров'я.

Горобці

Такі птахи попереджають, що у житті людини з'являться нові друзі або вона зустріне другу половинку. Якщо птахи оселилися на балконі, то недоброзичливці не зможуть переступити через поріг дому.

Солов'ї

Існує прикмета, якщо солов'ї заспівали під вашим дахом або вікном, то це говорить про те, що ви скоро вирішите всі свої проблеми та налагодите стосунки з близькими людьми.

Варто піклуватися про птахів та годувати їх. Тоді вони обов'язково вам віддячать.