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"Беда": у победительницы "СуперМамы" сгорел дом (фото)

Пятница 05 июля 2024 12:22
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"Беда": у победительницы "СуперМамы" сгорел дом (фото) Блоггерша уже вышла на связь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша и победительница шоу "СуперМама" Татьяна Квитко не на шутку испугала фанов. Сначала стало известно о возможном пожаре в ее доме под Киевом, а затем появились слухи о гибели женщины.

Что известно об инциденте и как это прокомментировала сама Квитко, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

С чего все началось

Так, 4 июля ГСЧС Киевской области сообщила, что в Бучанском районе произошел пожар. При этом речь шла о том, что в доме, который охватил огонь, погибла женщина и пострадал ее муж.

"По прибытию спасателей установлено, что горит частный дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего мужчину 1990 года рождения и тело женщины без признаков жизни", - говорилось в сообщении.

А на фото, которые разместили ГСЧС, можно было увидеть дом, где произошел пожар.

&quot;Беда&quot;: у победительницы &quot;СуперМамы&quot; сгорел дом (фото)

&quot;Беда&quot;: у победительницы &quot;СуперМамы&quot; сгорел дом (фото)

Выгоревший в результате пожара дом (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

Пользователи сети заметили, что кадры с места инцидента им кое-что напомнили. Дело в том, что на фото изображен дом, который очень похож на тот, в котором со своей семьей живет Квитко.

&quot;Беда&quot;: у победительницы &quot;СуперМамы&quot; сгорел дом (фото)

Дом блгерши (скриншот)

И на фоне этого начали возникать слухи о вероятной гибели женщины. Тревожные мысли пользователей были усилены еще и тем, что сама Квитко не выходила в соцсети и не объясняла, что произошло.

Чем все закончилось

Уже позже в комментариях под сообщениями, в которых Telegram-каналы распространяли ложную информацию о смерти Квитко, появилось больше информации.

"Сына там не было. Татьяна и ее муж живы, только супруг получил ожоги", - говорилось в комментариях.

&quot;Беда&quot;: у победительницы &quot;СуперМамы&quot; сгорел дом (фото)

Комментарий о Квитко (скриншот)

И уже скоро сама Татьяна вышла в Stories. Она не стала раскрывать детали инцидента. Впрочем, блоггрша дала понять, что все сообщения о ее "гибели" фейковые.

"У нас беда. Но я жива", - написала Квитко.

&quot;Беда&quot;: у победительницы &quot;СуперМамы&quot; сгорел дом (фото)

Квитко вышла на связь после пожара (скриншот)

Чем известна Татьяна Квитко

Блогерша принимала участие в шоу "СуперМама" и одержала победу. Татьяна позиционировала себя как мама "за чистоту и порядок". Квитко любит организацию пространства, что помогло ей стать блогером.

Она активно ведет соцсети и рассказывает о лайфхаках для хозяек. Квитко делится советами и показывает, как поддерживать чистоту дома и красиво хранить вещи.

К слову, раньше мы рассказывали, что экс-муж Тринчер пожаловался на проблемы с деньгами.

Кроме того, недавно стало известно, что звезда "плюсов" Валентина Хамайко вышла замуж.

Во время написания матеріала були использованы источнии: пост из Telegram-канала ГСЧС Киевской области, Instagram-страницу Квитко.

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