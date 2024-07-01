Безжалостно старят и превращают в "простушку": 5 вещей, о которых нужно забыть женщинам после 45

Женщины после 45-50 лет часто хотят выбирать наряды, в которых они будут выглядеть молодо. Но существуют вещи, которые способны не просто испортить весь образ, но еще и добавить "лишние" 20-25 лет.

Какая одежда прибавляет возраст и старит

Конечно, в любой ситуации есть исключение, но некоторые вещи действительно способны "накинуть" несколько лет. Речь идет об элементах одежды, которые устарели или просто подчеркивают то, на чем вообще не стоит акцентировать внимание.

Спортивные костюмы и комплекты оверсайз

Часто женщины выбирают что-то простое и повседневное, чтобы не думать каждое утро, что надевать. Но комплекты, в которых полностью скрыта вся фигура, способны не убрать лишние килограммы, а сделать тело визуально большим. К тому же спортивные костюмы или "двойки" из брюк и рубашки добавляют лишний возраст.

Что не стоит носить женщинам после 40 лет (скриншот)

Блузы с черно-белыми принтами

Это сочетание цветов может быть стильным, но не тогда, когда блузы имеют свободный крой и сшиты из синтетической ткани. Подобные блузы визуально старят женщин, а потому от них следует отказаться.

Какие вещи добавляют возраст (скриншот)

Одежда не по фигуре и отсутствие корректирующего белья

Узкие джинсы или кофточки из очень тоненькой ткани прекрасно смотрятся, но только на идеальной фигуре. И не секрет, что обычно такое бывает только на обложках глянца, которые "фотошопят" и ретушируют. Поэтому выбирайте белье, которое способно скрыть лишнее, и одежду, которая не будет превращать в "гусениц".

Какие вещи портят весь образ (иллюстрация: freepik.com)

Шарфы и палантины

Если на улице тепло, то в них нет никакой нужды. Дело в том, что платки, шали, шарфы и палантины будто бы должны скрыть морщины на шее, но на самом деле они только "кричат" о возрасте женщины. Это уже антитренд.

Что выдает возраст женщины (скриншот)

Чулки и колготки белого и слишком кремового цвета

Дело в том, что такие аксессуары полностью скрывают цвет кожи и делают все возможные недостатки очень заметными. К тому же их очень тяжело удачно стилизовать. Поэтому лучше выбирать прозрачные или темные чулки.

Антитренды для женщин после 40 лет (скриншот)