Безжально старить та дешево виглядає: жінкам після 40 слід забути про ці кольори в манікюрі

Манікюр може підкреслити красу, додати трендову "родзинку" та зробити ручки неймовірно привабливими. Втім, існують кольори покриття, які не варто обирати жінкам після 40-50 років. Вони лише старять та роблять увесь образ дешевим.
Який манікюр не підійде жінкам після 40, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
З віком шкіра людини починає поступово втрачати еластичність, на ній з'являються зморшки. І це можна помітити не тільки на шиї та обличчі, а ще й на руках. Саме тому з віком жінкам слід уникати кольорів, які лише підкреслять вік, зроблять образ неохайним та "дешевим".
Найгірший відтінок манікюру для жінок після 40 - синій. Він підкреслить вени і судини, які з'являються на руках з віком. Звісно, іноді вони не стають занадто синіми, але така проблема є майже у кожної.
Окрім цього, не слід робити манікюр з фіолетовим, блакитним або темно-синім покриттям. Ці кольори також "підкреслять" судини й невигідно виглядатимуть на ручках.
Які кольори не варто обирати жінкам після 40 (фото: instagram.com/topcoatchronicles)
Ще один відтінок, про який краще забути жінкам після 40-50 років - жовтий. Звісно, нині усім хочеться чогось яскравого та весняного, але цей колір підійде дівчатам з молодою шкірою. Жовте покриття "підкреслить" вікову пігментацію та зморшки. Окрім цього, він не підійде для сухої шкіри.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, який манікюр зробить вас витонченою та стильною.
Окрім цього, нещодавно стиліст показала одяг, який будуть всі носити цієї весни.