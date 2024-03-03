Безжально старить та дешево виглядає: жінкам після 40 слід забути про ці кольори в манікюрі

Цей манікюр безжально старить

З віком шкіра людини починає поступово втрачати еластичність, на ній з'являються зморшки. І це можна помітити не тільки на шиї та обличчі, а ще й на руках. Саме тому з віком жінкам слід уникати кольорів, які лише підкреслять вік, зроблять образ неохайним та "дешевим".

Найгірший відтінок манікюру для жінок після 40 - синій. Він підкреслить вени і судини, які з'являються на руках з віком. Звісно, іноді вони не стають занадто синіми, але така проблема є майже у кожної.

Який манікюр старить (фото: instagram.com/d_summons_thee)

Окрім цього, не слід робити манікюр з фіолетовим, блакитним або темно-синім покриттям. Ці кольори також "підкреслять" судини й невигідно виглядатимуть на ручках.

Які кольори не варто обирати жінкам після 40 (фото: instagram.com/topcoatchronicles)

Ще один відтінок, про який краще забути жінкам після 40-50 років - жовтий. Звісно, нині усім хочеться чогось яскравого та весняного, але цей колір підійде дівчатам з молодою шкірою. Жовте покриття "підкреслить" вікову пігментацію та зморшки. Окрім цього, він не підійде для сухої шкіри.

Який манікюр зіпсує увесь образ (фото: instagram.com/fintoes_nails)