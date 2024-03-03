Безжалостно старит и дешево выглядит: женщинам после 40 стоит забыть об этих цветах в маникюре

Этот маникюр безжалостно старит

С возрастом кожа человека начинает постепенно терять эластичность, на ней появляются морщинки. И это можно заметить не только на шее и лице, но и на руках. Именно поэтому с возрастом женщинам следует избегать оттенков, которые только подчеркнут возраст, сделают образ неряшливым и "дешевым".

Худший цвет маникюра для женщин после 40 - синий. Он подчеркнет вены и сосуды, которые появляются на руках с возрастом. Конечно, иногда они не становятся слишком синими, но такая проблема почти у каждой.

Какой маникюр старит (фото: instagram.com/d_summons_thee)

Кроме этого, не следует делать маникюр с фиолетовым, голубым или темно-синим покрытием. Эти цвета также "подчеркнут" сосуды и невыгодно будут смотреться на ручках.

Какие цвета не стоит выбирать женщинам после 40 лет (фото: instagram.com/topcoatchronicles)

Еще один оттенок, о котором лучше забыть женщинам после 40-50 лет – желтый. Конечно, сейчас всем хочется чего-нибудь яркого и весеннего, но этот цвет подойдет девушкам с молодой кожей. Желтое покрытие "подчеркнет" возрастную пигментацию и морщинки. Кроме того, он не подойдет для сухой кожи.

Какой маникюр испортит весь образ (фото: instagram.com/fintoes_nails)