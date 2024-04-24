"Безжальне пекло". У мережі показали, як виглядає село на Херсонщині, яке знищили росіяни

Як зараз виглядає село Кринки

"Кринки. Село на півдні України, лівий берег Херсонщини. Село, якого більше немає. Жорстоке та безжальне пекло. Слабким там не вижити. Нескінченні КАБИ, артилерія, ФПВ. Вогонь не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує село малими групам щодня, буквально переступаючи через тіла своїх побратимів", - пишуть фотографи.

Також вони зазначають, що серед руїн, які зафіксовані на відео, є садиба українського письменника Остапа Вишні. Напередодні повномасштабного вторгнення її відновили та відкрили у ній музей.

На кадрах видно, що від села не залишилось геть нічого. На землі суцільні вирви від влучання снарядів, від садів і лісу залишились лише обпалені стовбури дерев, від хат - руїни.

Село Кринки (скриншот із відео)

Що відомо про село Кринки

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення села становило 991 особу. Назва села походить від великої кількості криниць у цій місцевості.

У перший день великої війни, 24 лютого 2022 року, Кринки окупували російські війська. А в червні 2023 року, коли загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, село затопило. Восени цього ж року біля села детонував склад російських боєприпасів.

ЗСУ у лютому цього року підняли над Кринками наш прапор, втім бої там продовжуються.

Садиба Остапа Вишні до вторгнення (фото: grivna.ua)

Кринки під час затоплення (фото: NAVKA/KP.UA)