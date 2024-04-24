UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Безжальне пекло". У мережі показали, як виглядає село на Херсонщині, яке знищили росіяни

Як зараз виглядають Кринки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Воєнні фотографи Влада і Костянтин Ліберови показали, як зараз виглядає село Кринки в Олешівському районі Херсонської області, яке регулярно обстрілюють росіяни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фотографів в Instagram.

Як зараз виглядає село Кринки

"Кринки. Село на півдні України, лівий берег Херсонщини. Село, якого більше немає. Жорстоке та безжальне пекло. Слабким там не вижити. Нескінченні КАБИ, артилерія, ФПВ. Вогонь не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує село малими групам щодня, буквально переступаючи через тіла своїх побратимів", - пишуть фотографи.

Також вони зазначають, що серед руїн, які зафіксовані на відео, є садиба українського письменника Остапа Вишні. Напередодні повномасштабного вторгнення її відновили та відкрили у ній музей.

На кадрах видно, що від села не залишилось геть нічого. На землі суцільні вирви від влучання снарядів, від садів і лісу залишились лише обпалені стовбури дерев, від хат - руїни.

Село Кринки (скриншот із відео)

 

Що відомо про село Кринки

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення села становило 991 особу. Назва села походить від великої кількості криниць у цій місцевості.

У перший день великої війни, 24 лютого 2022 року, Кринки окупували російські війська. А в червні 2023 року, коли загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, село затопило. Восени цього ж року біля села детонував склад російських боєприпасів.

ЗСУ у лютому цього року підняли над Кринками наш прапор, втім бої там продовжуються.

Садиба Остапа Вишні до вторгнення (фото: grivna.ua)

Кринки під час затоплення (фото: NAVKA/KP.UA)

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні