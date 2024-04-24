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"Безжалостный ад". В сети показали, как выглядит село в Херсонской области, которое уничтожили россияне

Как сейчас выглядят Крынки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Военные фотографы Влада и Константин Либеровы показали, как сейчас выглядит село Крынки в Олешевском районе Херсонской области, которое регулярно обстреливают россияне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию фотографов в Instagram.

Как сейчас выглядит село Крынки

"Село на юге Украины, левый берег Херсонской области. Село, которого больше нет. Жестокий и безжалостный ад. Слабым там не выжить. Бесконечные КАБЫ, артиллерия, ФПВ. Огонь не стихает ни на минуту. Враг штурмует село малым группам каждый день, буквально переступая через тела своих побратимов", - пишут фотографы.

Также они отмечают, что среди развалин, зафиксированных на видео, есть усадьба украинского писателя Остапа Вишни. Перед полномасштабным вторжением ее возобновили и открыли в ней музей.

На кадрах видно, что от села не осталось ничего. На земле сплошные воронки от попадания снарядов, от садов и леса остались только обожженные стволы деревьев, от домов - руины.

Село Крынки (скриншот с видео)

 

Что известно о селе Крынки

До полномасштабного вторжения России в Украину население села составляло 991 человек. Название села происходит от большого количества колодцев в этой местности.

В первый день великой войны, 24 февраля 2022 года, Крынки оккупировали российские войска. А в июне 2023 года, когда захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, село затопило. Осенью этого же года у села детонировал склад российских боеприпасов.

ВСУ в феврале этого года подняли над Крынками наш флаг, но бои там продолжаются.

Усадьба Остапа Вишни для вторжения (фото: grivna.ua)

Крынки во время затопления (фото: NAVKA/KP.UA)

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