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Побережье Кирилловки покрылось аномально густой пеной: что происходит

Четверг 03 декабря 2020 14:48
Побережье Кирилловки покрылось аномально густой пеной: что происходит
Берег в Кирилловке покрылся пеной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Побережье Кирилловки, популярного курорта на Азовском море, покрылось густой белой пеной, которая похожа на взбитые сливки. Очевидцы сравнивают явление с пенкой в чашке капучино.

Причиной такой природной аномалии является шторм, который разбушевался в курортном поселке в среду, 2 декабря, пишет местное издание mv.org.ua.

Сильный ветер поднял штормовые волны, которые выбросили на берег морскую пену. Она покрыла все побережье Федотовой косы.

Ученые говорят, что такое происходит в результате соединения водорослей, морской соли, различных отходов. Ветер "сбивает" это все в пену, а волны выбрасывают на побережье.

Побережье Кирилловки покрылось аномально густой пеной: что происходит

Берег в Кирилловке покрылся пеной (фото: mv.org.ua)

И хотя пена для человека не представляет опасности, близлежащие постройки страдают. Ведь большое количество соли оставляет белые следы и потеки.

Интересно, что на наших морях обычно такой пены много не бывает.

Обычно пены на берегу образуется немного. Но бывали и исключительные случаи. Так, в Австралии одним из последствий урагана "Освальд" стало огромное количество океанской пены. Местами высота пенного покрова достигала 2-3 метров. Природный феномен прозвали "Побережье Капучино".

"Пенная вечеринка" в Австралии

Ранее мы писали, что в Запорожье на фото попала природная аномалия, которой удивились даже климатологи.

Ранее мы писали, что на украинском курорте зафиксировали редкое природное явление.

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Новости Украины Жизнь аномалияКирилловка

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