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Шалений шторм на Азовському морі практично "з'їв" всі пляжі: берега не залишилося

Запоріжжя, Понеділок 07 грудня 2020 08:55
Шалений шторм на Азовському морі практично "з'їв" всі пляжі: берега не залишилося
Шторм в Запорізькій області буде ще бушувати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Азовському морі розгулявся сильний шторм. Через сильну стихію виявилася затопленою дорога до президентської резиденції на острові Бірючий. Про це розповіли в ТСН.

Місцеві жителі публікують в соцмережах фото і відео шторму і стає зрозуміло, що хвилі повністю перервали єдиний сухопутний шлях до заповідника "Бірючий острів", де крім туристичних баз розташований особняк державного управління справами, закріплений за Володимиром Зеленським.

Зараз пориви вітру в Кирилівці досягають 25-30 метрів в секунду, а двометрові хвилі наступають на берег, перемиваючи дорогу, яка з'єднує материк з заповідником. Море фактично "проковтнуло" всі місцеві пляжі, затоплюються бази відпочинку та кафе на узбережжі.

У воді і опори ліній електропередач. На щастя, електропостачання у заповіднику ще присутнє.

За словами синоптиків, шторм буде ще бушувати як мінімум три доби.

Як ми писали раніше, узбережжя Кирилівки, популярного курорту на Азовському море, вкрилася густою білою піною, яка схожа на збиті вершки.

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