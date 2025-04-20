Скільки можна випити і залишитися при тямі: нарколог розвінчує міф про "безпечну дозу"

Що таке "безпечна" доза алкоголю

Безпечна доза - це та кількість спиртного, яка може надійти в організм і фактично не вплинути на свідомість. За словами Євгена Скрипника, ця умовна величина становить 40 мл горілки, 150 мл вина та 330 мл пива. Для чоловіків порція вдвічі більша. Проте водночас вважати ці дози "безпечними" хибно.

"Це називається виправдання, давайте ми будемо вживати трішки алкоголю. Може, для мене ця доза безпечна, а для вас буде небезпечна. Тобто це все дуже індивідуально. Тому ми говоримо, що безпечної дози алкоголю немає однозначно. Алкоголь - це нейротропна отрута, яка вбиває наш мозок", - наголошує він.

Чи може людина вживати алкоголь і бути довгожителем

Середземноморська дієта відома тим, що дозволяє помірну кількість вина під час прийому їжі. Однак твердження, що італійці/іспанці/французи п'ють вино та довго живуть, є міфом.

"Ніяким чином ті італійці й іспанці, які вживають регулярно алкоголь, не живуть довше, ніж ті люди, які дійсно не вживають, займаються спортом, живуть на березі моря, їдять рибу і так далі. І це, звичайно, рівень медицини, рівень звернення до лікарів, профілактика, заняття спортом", - каже Скрипник.

Він також наголошує на культурі споживання. За вечерею, коли прихильники середземноморського стилю харчування дозволяють собі келих червоного, вони їдять багато різної їжі та насолоджуються своїм напоєм.

Цікавий факт: у народів крайньої півночі швидше виникає алкоголізм, тому що в них від природи менше ферменту алкогольдегідрогенази. Це основна відмінність між ними та націями, які живуть на півдні.

"У тих людей, які живуть десь на півдні, є виноградники. І вони багато сотень років вживали потрошку вина, і в них еволюційно алкогольдегідрогенази більше. Тобто в них стійкість вища. Вони можуть вживати, і в них алкоголізм розвивається набагато рідше, ніж в інших, які еволюційно менше вживали", - розповідає лікар.

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