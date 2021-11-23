Безопасный шопинг в "черную пятницу": как уберечь свои деньги от мошенников

Как известно, мошенники любят моменты, когда люди спешат и теряют бдительность. Поэтому у них нет времени не то что на тщательную проверку, но и обычную осмотрительность. За "бешеные скидки" покупатели действуют быстро и безрассудно.

Также часто интернет-магазины работают в так называемой "серой" зоне отечественного правового поля. Поэтому нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ юридического лица или физического лица-предпринимателя. Это можно сделать либо в контактных данных интернет-магазина или в гугле, если регистрационные документы на сайте отсутствуют. Кроме того, нужно пересмотреть "Условия возврата товара", там могут быть контактные данные именно юридического лица. Но, если такого раздела нет на сайте, стоит насторожиться.

Получив данные в первую очередь стоит проверить:

юридический статус (не находится ли в процессе прекращения) и не имеет ли проблем с налоговой;

как давно работает интернет-магазин и не создали ли его исключительно под "черную пятницу";

судебную историю и наличие исполнительных производств.

Если же продавец - ФЛП, то нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям.

Как действуют мошенники

Так, если человек хочет приобрести телефон, то он найдет самое дешевое предложение в одном из интернет-магазинов. Тогда продавец предъявляет требование предварительной оплаты на карту и обещает отправить смартфон почтовым отправлением.

Оплатив заказ покупателю поступает сообщение, о том, что смартфон отправлен. После двух недель ожидания и заверений, что "вот-вот все приедет", покупатель замечает, что по номеру телефона продавца никто не отвечает, а сам магазин прекратил существование.

Как уберечься от мошенников

В "черную пятницу" нужно быть особенно осмотрительными, чтобы не натолкнуться на мошенников. В частности, нужно заблаговременно составить перечень товаров/услуг и выбрать магазины, в которых хотите их приобрести. Также важно сделать предварительную проверку продавцов с помощью открытых данных.

Чтобы заранее подстраховаться используйте послеоплату, а именно когда осмотрите товар и убедитесь в его качестве. Старайтесь не использовать предоплату, особенно, когда средства перечисляются на обычную, а не ФЛП карточку продавца.

Поэтому, если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юридического лица.