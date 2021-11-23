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Крали деньги у покупателей интернет-магазинов: заключенный организовал преступную схему

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Винницкая область, Вторник 23 ноября 2021 11:17
Крали деньги у покупателей интернет-магазинов: заключенный организовал преступную схему Фото: заключенные колонии в Украине занимались онлайн-аферой (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали сеть онлайн-мошенников, которую организовал заключенный Винницкой колонии. Он вместе с "коллегами" крал деньги с карт покупателей интернет-магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Заключенные с помощью товарищей, которые находились на свободе, отработали схему выманивания денег. Они создали фейковые сайты известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений. Для клиентов они представлялись сотрудниками магазинов и выманивали информацию для якобы отправки товара. Так, с помощью фишинговых ресурсов, они получали доступ к банковским картам украинцев. Мошенники списывали деньги на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев. В результате обманутыми оказались люди со всех регионов страны. А ежемесячная "прибыль" преступников составляла более 100 тысяч гривен. Полученные деньги они использовали для содержания криминальных кругов.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Во время обысков в колонии обнаружили черную бухгалтерию с карточными счетами различных банковских учреждений и средства связи.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

Фото: СБУ заблокировала сеть онлайн-мошенников, которую организовал заключенный колонии (ssu.gov.ua)

Напомним, в Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила хищение средств на закупках еды для детсадов. Фигуранты завысили "цены" на продукты на почти 1 млн гривен.

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Служба безопасности Украины
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