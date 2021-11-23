Безпечний шопінг у "чорну п'ятницю": як вберегти свої гроші від шахраїв

Як відомо, шахраї люблять моменти, коли люди поспішають та втрачають пильність. Тому у них немає часу не те, що на ретельну перевірку, але й звичайну обачність. Через "шалені знижки" покупці діють швидко та нерозважливо.

Також часто інтернет-магазини працюють у так званій "сірій" зоні вітчизняного правового поля. Тому потрібно з’ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Це можна зробити або в контактних даних інтернет-магазину або в гуглі, якщо реєстраційні документи на сайті відсутні. Окрім того, потрібно переглянути "Умови повернення товару", там можуть бути контактні дані саме юридичної особи.

Отримавши дані першочергово варто перевірити:

юридичний статус (чи не перебуває в процесі припинення) та чи не має проблем з податковою;

як давно працює інтернет-магазин та чи не створили його виключно під "чорну п’ятницю";

судову історію та наявність виконавчих проваджень.

Якщо ж продавець - ФОП, то потрібно перевірити його і як підприємця за тими ж критеріями.

Як діють шахраї

Так, якщо людина хоче придбати телефон, то вона знайде найдешевшу пропозицію в одному з інтернет-магазинів. Тоді продавець висуває вимогу попередньої оплати на картку та обіцяє надіслати смартфон поштовим відправленням.

Оплативши замовлення покупцю надходить повідомлення, про те, що смартфон відправлено. Після двох тижнів очікування і запевнень, що "ось-ось все приїде", покупець помічає, що за номером телефону продавця ніхто не відповідає, а сам магазин припинив існування.

Як вберегтися від шахраїв

У "Чорну п'ятницю" потрібно бути особливо обачними, щоб не натрапити на шахраїв. Зокрема, потрібно завчасно скласти перелік товарів/послуг та обрати магазини, в яких хочете їх придбати. Також важливо зробити попередню перевірку продавців за допомогою відкритих даних.

Аби заздалегідь підстрахуватись використовуйте післяоплату, а саме коли оглянете товар і впевнитесь в його якості. Намагайтесь не використовувати предоплату, особливо, коли кошти перераховуються на звичайну, а не ФОП картку продавця.

Тому, якщо магазин працює офіційно, у нього має бути банківський рахунок ФОП або юридичної особи.