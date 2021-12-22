Как безопасно ездить в снегопад и гололедицу: важные советы для водителей

Очистите автомобиль от снега

Сначала на машине нужно очистить лобовое стекло, боковые окна и наружные зеркала заднего вида. Важно счистить снег с крыши авто, ведь он может скатиться на лобовое стекло во время движения.

Следите за техническим состоянием

Нужно всегда убеждаться, что автомобиль находится в рабочем состоянии. Также эксперты советуют обращать внимание на состояние шин, исправность тормозов и работоспособность фар.

Необходимо ехать как можно медленнее

Большая скорость во время гололеда увеличивает риск потери управления. Занос транспортного средства часто предполагает, что машина ехала слишком быстро для этих условий.

Во время заноса необходимо выруливать в сторону сугроба

Если автомобиль начал скользить, то водителям рекомендуют выпрямить транспортное средство в заносе. Кроме того, это поможет вернуться в прежнее направление движения.

Соблюдайте дистанцию

Как известно, тормозной путь на снегу и льду значительно увеличивается. В частности, в условиях гололеда он может быть в 10 раз длиннее. Поэтому крайне важно соблюдать дистанцию.

Избегайте резких маневров

Резкое торможение или движение вбок в условиях гололеда грозит ДТП. При повороте заранее снижайте скорость, осторожно нажимая педаль тормоза. Резкое ускорение на выходе из поворота может привести к пробуксовке колес и заносе.