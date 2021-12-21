Как безопасно ездить в снегопад: пять важных советов водителям

В конце декабря в Украину пришла настоящая зима: снегопады накрывают Киев и другие города страны. В таких условиях от водителей требуется повышенная внимательность на дорогах, а управление автомобилем заметно усложняется.

Важные советы, как безопасно на автомобиле ездить в снегопад, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Омыватель, щетка, лопата. Не забывайте необходимые аксессуары

Фото:.facebook.com/anna.mykhailova

Перед зимним сезоном нужно снабдить свой автомобиль рядом аксессуаров: щеткой для снега, небольшим запасом зимнего омывателя, небольшой лопатой. Дождливые зимы отучивают автомобилистов от этой привычки, а между тем даже небольшой слой снега проще убрать с помощью щетки-скребка. Она позволит сохранить руки теплыми и благодаря длиной ручке поможет убрать снег со всей площади лобового и заднего стекол.

В снежную кашу дороги активно поливают регентами, которые существенно повышают расход омывателя. Небольшой его запас, даже пол-литровая бутылка поможет вам доехать с чистым стеклом до автомагазина или АЗС, где вы сможете докупить оміваетль.

Не ленитесь. Очистить машину от снега

Придя утром на стоянку или выйдя из дома к машине, не поленитесь потратить 7-10 минут, чтобы качественно очистить машину от снега. Сначала уберите снег с крыши, потом со всех окон, далее с капота и багажника. Также не забудьте о фарах, фонарях и номерных знаках.

Неубранный с крыши снег может подтаять и при торможении "съехать" на лобовое стекло. Если снега будет слишком много, стеклоочистители с ним не справятся, и на несколько мгновений вы окажетесь "ослепленными". Также снег с крыши в движении может сметаться и ухудшать видимость через заднее стекло. Не убрав снег с капота, вы суживаете зону видимости через лобовое стекло.

Не останавливайтесь. Как правильно ездить в снегопад

Движение по снегу требует выдержки и спокойствия. Старайтесь увеличить дистанцию до впереди едущего автомобиля, избегайте резких маневров – поворотов, перестроений. Двигаясь по снежной кашице или цезлинному снегу, старайтесь не останавливаться, чтобы избежать буксования. Нужно стараться ехать с равномерной скоростью на "ровных оборотах". С каждой сменой темпа движения ведущие колеса могут забуксовать.

Каждая остановка – это вероятность возобновить движение с пробуксовкой, которая влечет за собой риск потери контроля над автомобилем и перерасход топлива. Если вы почувствовали, что колеса проскальзывают, то не спешите добавлять обороты двигателя. Колеса могут отполировать покрытие, и сдвинуться с места будет практически невозможно. Постарайтесь, нажимая и отпуская акселератор, набрать скорость за счет инерции.

Чтобы вовремя заметить начало буксования, при подъезде к "подозрительным" участкам выключите музыку, поставьте на минимум вентилятор отопителя, попросите пассажиров воздержаться от разговоров. Слушайте машину и свой вестибулярный аппарат!

Двигаться по снегу желательно на малом газу на первой-второй передаче на машине с "механикой", а на авто с АКП - чуть ли не вовсе отпустив педаль акселератора. Многие автомобили с автоматическими трансмиссиями имеют зимний режим. Если его нет, то старайтесь трогаться со второй передачи.

Не замедляйтесь резко. Как безопасно тормозить на снегу

Снежный очень обманчив. Даже если кажется, что он укатан, и тормозной путь можно спрогнозировать, все равно резко не тормозите. Под снегом может оказаться ледяная корка. Потому, если позволяет трансмиссия вашего авто, старайтесь максимально замедляться за счет торможения двигателем – последовательно переходя на пониженные передачи.

Не паркуйтесь в сугробах. Как не попасть в снежный плен

Старайтесь не оставлять автомобиль на ночь в глубоком сугробе, пусть даже вечером вы в него легко заехали. С изменением погоды меняется и характер снега. При околонулевой температуре снег плотный, по нему легче ехать. С понижением температуры снег становится более пушистым и легким, в нем легче застрять.

Постарайтесь с вечера расчистить себе место стоянки, чтобы не только по траектории колес не было снега, а и под днищем автомобиля. Если такой возможности нет, то перед тем, как запаркуете машину, накатайте себе колею.