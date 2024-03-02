Безкоштовне протезування та реабілітація для українців: як і де отримати допомогу

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати допомогу із протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та лікування ПТСР.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Superhumans Center.

Хто саме може отримати допомогу

Потрапити до центру можуть військові, цивільні, дорослі та діти - всі, хто постраждав через російську агресію.

Що потрібно зробити для отримання допомоги

Щоб стати нашим пацієнтом Superhumans Center потрібно:

перейти за цим посиланням

заповнити анкету пацієнта (дані заповнюються пацієнтом особисто, а за дітей до 18 років - законним представником)

впродовж 3-4 днів варто очікувати дзвінок від менеджерів кол-центру

Зазначимо, що Superhumans Center має дві черги на отримання медичних послуг: загальна та партнерська.

У загальну чергу пацієнти потрапляють після заповнення анкети за результатами первинної консультації та огляду.

У зв’язку із високим попитом на послуги, очікування в цій черзі може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Рекомендовано заповнювати анкету одразу після отримання травми", - просять лікарі.

У партнерську чергу пацієнти потрапляють після заповнення анкети за результатами первинної консультації та огляду, та мають благодійника або їх представляє роботодавець, який покриває вартість послуг. Такий пацієнт отримує послугу за окремою, пришвидшеною процедурою.

Донор або роботодавець, який має бажання зробити благодійний внесок для конкретного пацієнта, може повідомити про свій намір команді фонду за адресою help@superhumans.com, вказавши дані пацієнта (ім’я та прізвище). І тоді фахівці відділу партнерств вийдуть на звʼязок протягом трьох днів.