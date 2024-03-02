Бесплатное протезирование и реабилитация для украинцев: как и где получить помощь

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить помощь по протезированию, реабилитации, реконструктивной хирургии и лечению ПТСР.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Superhumans Center.

Кто может получить помощь

Попасть в центр могут военные, гражданские, взрослые и дети - все, кто пострадал из-за российской агрессии.

Что нужно сделать для получения помощи

Чтобы стать нашим пациентом Superhumans Center нужно:

перейти по этой ссылке

заполнить анкету пациента (данные заполняются пациентом лично, а за детей до 18 лет - законным представителем)

в течение 3-4 дней следует ожидать звонок от менеджеров колл-центра

Отметим, что в Superhumans Center есть две очереди на получение медицинских услуг: общая и партнерская.

В общую очередь, пациенты попадают после заполнения анкеты по результатам первичной консультации и осмотра.

"В связи с высоким спросом на услуги, ожидание в этой очереди может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Рекомендуется заполнять анкету сразу после получения травмы", - просят врачи.

В партнерскую очередь пациенты попадают после заполнения анкеты по результатам первичной консультации и осмотра и имеют благотворителя или их представляет работодатель, покрывающий стоимость услуг. Такой пациент получает услугу по отдельной, ускоренной процедуре.

Донор или работодатель, желающий внести благотворительный взнос для конкретного пациента, может сообщить о своем намерении команде фонда по адресу help@superhumans.com, указав данные пациента (имя и фамилию). И тогда специалисты отдела партнерств выйдут на связь в течение трех дней.