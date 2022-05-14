Беженцев в Польше могут заставить вернуть помощь с процентами: как этого не допустить и что нужно сделать

Украинцы в Польше имеют сейчас право воспользоваться социальной помощью наравне с поляками. Это программа 500+ для детей, социальные выплаты для взрослых, бесплатная медицина и детский сад.

Все льготы прекращаются, если украинцы возвращаются домой. И местная власть просит уведомлять о своем возвращении в Украину. Если же не уведомить ZUS официально - это может иметь серьезные последствия, вплоть до требования возместить финансовую помощь с процентами.

"Последствием потери права на легальное пребывание в Польше является потеря права на выплаты для семьи, то есть 500+, RKO и ясли", - подчеркнула региональный представитель ZUS Ивона Ковальска-Матис.

Все пособия выплачиваются украинцам, которые находятся в Польше и не выезжают за пределы страны более, чем на 30 дней. Если же украинцы собираются возвращаться, то им нужно сообщить об этом в ZUS и отказаться от получения социальных выплат и льгот.

"Предупреждаю, что у нас есть возможность проверить, покинул ли данный человек нашу страну. Когда иностранец, который получает у нас деньги, не сообщает о выезде из Польши, ему придется вернуть выделенную финансовую помощь с процентами", - добавила Ковальска-Матис.

Она отметила, что ZSU имеет доступ к различным государственным реестрам – образовательным, список застрахованных лиц. А при необходимости ZSU может использовать и реестр граждан Украины, который ведет Пограничная служба.

Иностранцы, которые получают польские денежные пособия, перед отъездом из Польши, могут сообщить об этом через Платформу электронных услуг (PUE) Управления социального страхования. Нужно всего лишь выбрать необходимую форму и заполнить ее (POG).

Это касается не только те граждан, которые возвращаются в Украину, но и тех, кто собирается переехать в другую страну ЕС.

Помощь прекращают начислять со следующего месяца. Более детально о том, как оформить отказ от социальной помощи и сообщить о своем выезде из Польши – можно вот тут.