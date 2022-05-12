В Польше выпустили марки с Зеленским: их раскупили за несколько часов

Компания Poczta Polska выпустила ограниченный тираж сине-голубых марок с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Цена марок была довольно высокая, но их раскупили буквально за считанные часы.

Как выглядят марки, и какая была их стоимость, рассказал на своей странице в Facebook депутат Краковского городского совета и инициатор проекта Лукаш Вантух.

Стоимость польских марок с Владимиром Зеленским составила 500 злотых за одну штуку (приблизительно 3 383 гривны). Всего было выпущено тираж в 99 листов по 9 марок на каждом листке. Один лист стоит соответственно 4500 злотых (около 29 674 гривны).

Цена почитателей марок совершенно не отпугнула и все марки были распроданы за несколько часов.

Как сообщил Лукаш Вантух, в Украину привезут марки лично – для президента Украины и мэра Киева.

"В конце мая мы поедем в Киев и, возможно, сможем передать марку лично или через кого-нибудь Президенту Украины и мэру Киева. Впервые за долгое время марки идут не из Украины в Польшу, а в обратную сторону", - добавил польский депутат.

Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Он отметил, что еще одна марка уже была передана марка – для главы Львова Андрея Садового.

Все средства, которые были выручены от продажи этих марок, будут направлены на помощь Украине.

Идея сделать свои марки возникла после того, как в Украине начался ажиотаж из-за марок Укрпочты с кораблем. Каждая польская марка пронумерована специальным QR-кодом. Дополнительный тираж печатать не планируется.