Біженців у Польщі можуть змусити повернути допомогу з відсотками: як цього не допустити і що потрібно зробити

Українці в Польщі мають зараз право скористатися соціальною допомогою нарівні з поляками. Це програма 500+ для дітей, соціальні виплати для дорослих, безкоштовна медицина і дитячий сад.

Всі пільги припиняються, якщо українці повертаються додому. І місцева влада просить повідомляти про своє повернення в Україну. Якщо ж не повідомити ZUS офіційно - це може мати серйозні наслідки, аж до вимоги відшкодувати фінансову допомогу з відсотками.

"Наслідком втрати права на легальне перебування в Польщі є втрата права на виплати для сім'ї, тобто 500+, RKO і ясла",- підкреслила Регіональний представник ZUS Івона Ковальська-Матіс.

Всі виплати перераховують українцям, які знаходяться в Польщі та не виїжджають за межі країни більш ніж на 30 днів. Якщо ж українці збираються повертатися, то їм потрібно повідомити про це в ZUS і відмовитися від отримання соціальних виплат і пільг.

"Попереджаю, що у нас є можливість перевірити, чи покинула дана людина нашу країну. Коли іноземець, який отримує у нас гроші, не повідомляє про виїзд з Польщі, йому доведеться повернути виділену фінансову допомогу з відсотками", - додала Ковальська-Матіс.

Вона зазначила, що ZSU має доступ до різних державних реєстрів – освітніх, список застрахованих осіб.А при необхідності ZSU може використовувати й реєстр громадян України, який веде прикордонна служба.

Іноземці, які отримують польські грошові допомоги, перед від'їздом з Польщі, можуть повідомити про це через Платформу електронних послуг (PUE) управління соціального страхування. Потрібно всього лише вибрати необхідну форму і заповнити її (POG).

Це стосується не тільки тих громадян, які повертаються в Україну, а й тих, хто збирається переїхати в іншу країну ЄС.

Допомогу припиняють нараховувати з наступного місяця. Більш детально про те, як оформити відмову від соціальної допомоги та повідомити про свій виїзд з Польщі – можна ось тут.