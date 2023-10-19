"Бездушні скоти". Друг померлого Сергія Гладкова грубо послав російську журналістку

Як комік із "Каламбура" послав росіянку

За словами Набокова, сьогодні йому почали телефонувати з російських номерів. Спочатку так звана журналістка переплутала ім'я та назвала його Василем, після чого знову передзвонила та представилася.

Виявилося, що Набокову дзвонили з російського видання Life. Коміка просили розповісти про його померлого колегу. Проте говорити з росіянами та ділитися з ними спогадами про Гладкова артист не схотів. Він грубо послав журналістку слідом за російським військовим кораблем.

Набоков не приховував, що дзвінок із РФ його відверто здивував та обурив. Він назвав росіян "загубленими". Комік показав скріншот екрана свого телефону. На ньому видно, що артист отримав декілька дзвінків з російських номерів.

Смерть зірки "Каламбуру" - що відомо

Про те, що Сергій Гладков помер, стало відомо сьогодні вранці. Його колега Набоков розмістив допис у Facebook та розповів, що коміка більше немає.

Гладков запам'ятався роботою у тележурналі "Каламбур". Там він грав, зокрема, роль Мужика в "Селі дурнів". Актору було 60 років, причини його смерті поки що не розкриваються.

Проте раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що у Гладкова могли бути проблеми зі здоров'ям. Артист нібито "боровся з тяжкою хворобою". Крім цього, колега Гладкова в одному з інтерв'ю розповідав, що комік насилу пересувався. Зірка "Каламбура" нібито не міг ходити без палички або ходунків через "великі проблеми з суглобами".