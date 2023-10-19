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"Бездушные скоты". Друг умершего Сергея Гладкова грубо послал российскую журналистку

Набоков отправил журналистку вслед за русским военным кораблем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинский комик Вадим Набоков грубо послал российскую журналистку, которая донимала его звонками на фоне новости о смерти его коллеги - звезды "Каламбура" Сергея Гладкова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-аккаунт Набокова.

Как комик из "Каламбура" послал россиянку

По словам Набокова, сегодня ему начали звонить с российских номеров. Сначала так называемая журналистка перепутала имя и назвала его Василием, после чего снова перезвонила и представилась. 

Оказалось, Набокову звонили из российского издания Life. Комика просили рассказать о его умершем коллеге. Однако говорить с россиянами и делиться с ними воспоминаниями о Гладкове артист не захотел. Он грубо послал журналистку вслед за русским военным кораблем.

Набоков не скрывал, что звонок из РФ его откровенно удивил и возмутил. Он назвал россиян "потерянными". При этом комик показал скриншот экрана своего телефона. На нем видно, что артист получил несколько звонков с российских номеров.

Смерть звезды "Каламбура" - что известно

О том, что Сергей Гладков умер, стало известно сегодня утром. Его коллега Набоков разместил пост в Facebook и рассказал, что комика больше нет.

Гладков запомнился работой в тележурнале "Каламбур". Там он играл, в частность, роль Мужика в "Деревне дураков". Актеру было 60 лет, причины его смерти пока что не раскрываются.

Однако ранее в СМИ появлялась информация о том, что у Гладкова могли быть проблемы со здоровьем. Артист якобы "боролся с тяжелой болезнью". Помимо этого, коллега Гладкова в одном из интервью рассказывал, что комик с трудом передвигался. Звезда "Каламбура" якобы не мог ходить без палочки или ходунков из-за "больших проблем с суставами".

Напомним, ранее стало известно, что экс-муж снайперши Евгении Эмеральд угрожает ее убить и забрать ребенка.

Также мы рассказывали, что военный Вышебаба выдал неутешительный прогноз по войне.

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