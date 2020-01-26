Бездомные и алкоголики с оружием: украинка рассказала жуткую историю об "орках" на Донбассе

Оккупированный Донбасс (Фото из открытых источников)

Жительница Донбасса рассказала жуткие истории о зверствах и пытках

Разведение сил на Донбассе может захватить поселок Зайцево, а также его окраины – Майорск, Жованку и Бахмутку. Если в ближайшее время на Нормандской встрече подтвердят этот участок, то уже весной украинские военные оттуда уйдут, а местное население будет охранять МВД.

Часть жителей поддерживает разведение войск, так как считают, что это прекратит военные действия, но есть и те, которые категорически против. Трагическую историю 56-летней Ирины Борисовой из Жованки рассказали в рамках проекта "Радио Свобода".

Женщина поделилась воспоминаниями о том, как в 2014 году на Донбассе появились странные люди с оружием в руках.

"Незабытое с детства чувство беды охватило меня в 2014-м. Тогда я впервые увидела в поселке российских военных. Почему я утверждаю, что это были именно российские офицеры? Они были в форме, в дорогих куртках, шапках, обуви. Россияне были на дорогущих машинах, общались с характерным акцентом. Их легко можно было идентифицировать", - отметила Ирина Борисова.

О Жованке почти не упоминали в новостях, до тех пор, пока поселок официально не заняли украинские военные.

"Первые обстрелы начались еще в марте 2014-го. Уже позже я узнала, что это были 120-мм мины. У меня, знаете, сложилось впечатление, что боевики тогда просто стреляли и просто попадали. Это не было часто – раз прилетел снаряд и бабааах…Повредил дом", - рассказала Борисова.

До начала войны семья Борисовой занималась бизнесом. В Горловке у них были магазины и торговые базы. И как рассказала Ирина, первые россияне начали появляться в Горловке еще в 2013 году. Они появились из ниоткуда и стали заниматься оптовой торговлей рыбой.

"Они ездили на огромных американских доджах, вели себя расковано и постоянно повторяли вот мол, скоро сюда придет Россия, тогда все станет хорошо, тогда заживете. Я не понимала…какая такая Россия? Куда придет? У меня вообще мама русская, папа из-под Киева. Я с детства общалась с мамой на русском, а с папой – исключительно на украинском. Он говорил мне: "Я не розумію россійську, українською говори". Никогда раньше не воспринимала россиян, как врагов, но все равно искренне не могла понять, куда они и зачем придут", - добавила женщина.

После этого, в Горловке стало появляться большое количество оружия. Ходили слухи, что непонятные торговцы рыбой купили однокомнатную квартиру в городе и доверху набили ее оружием.

"Где-то в марте по Жованке начали стрелять минами, приехали российские офицеры, и начали появляться местные "орки" – бездомные, алкоголики и бродяги, но зато с оружием в руках. Они тут бегали, я даже не знала, как это называется, а теперь знаю – бегали с РПГ, ручным противотанковым гранатометом", - подчеркнула женщина.

Ирина Борисова (Фото: Ольга Омелянчук)

Потом снаряд попал в дом матери Ирины, в дом, где она сама выросла и который стал первым разрушенным домом в Жованке. Ирина говорит, что они с мужем продолжали работать, но обстрелы стали становиться все чаще и сильнее.

"Однажды мы ехали со стороны Майорска и просто на наших глазах в Жованке начали разрываться снаряды. Один из них попал в угольный сарай моей мамы. Она в тот момент, как раз, принимала ванную в доме. Ее выкинуло взрывной волной на пол. Повезло, что ванна была за твердотопливным котлом, если бы он не прикрыл, маму бы побило осколками", - добавила Борисова и рассказала, что маму после этого собрали и отвезли к родным в Константиновку.

В 2018 снаряд прилетел во двор Ирины Борисовой. К несчастью, ее мама в те дни гостила у нее и сильно испугалась. Ирина снова увезла ее к родным – в Киев, где она вскоре и умерла. Похоронить на родине маму она не смогла – кладбище находится под контролем боевиков.

Уехать вместе с мужем они не могли – у них на руках оставались родители Юрия, которые тоже сильно болели.

От бизнеса Борисовых осталось немного – одна из точек в Жованке, ларек со сладкой водой и шоколадкой. Ирина часто там торгует сама. Если в ларьке никого нет, то люди нажимали на специальный звонок и к ним выходил продавец. В 2015 году этим воспользовались боевики, которые похитили семью и увезли в подвалы, в Енакиево.

"Когда позвонили в звонок, открывать пошел муж. Его не было довольно долго, а потом к нам на кухню зашли вооруженные люди. Один из них приставил к моей голове автомат и сказал: "Медленно". Я не сразу поняла, что происходит, но тут завели избитого Юру. Сказали собираться, сейчас будем уезжать. "Куда?" – спрашиваю. "Куда надо – туда и поедешь", – отвечают. Я попросила надеть спортивные штаны и какую-то кофту. Разрешили. Пока одевалась, ворвался один из боевиков, стал подгонять. Не знаю, как он не заметил в спальне портрет сына с присяги, где Олег стоит с автоматом в руках и возле огромного флага Украины", - со слезами рассказала Ирина.

Ее, мужа Юрия и ее сестру погрузили в машину и вывезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что их вывезли в "подвалы" в Енакиево за то, что соседи рассказали о сыне Борисовых. Он ушел на фронт в 2014 году добровольцем.

Ирина рассказала, что ее не били, а только пихали и толкали прикладом, могли стукнуть, но не избивали. А сестру били сильно. Как отметила Ирина, били украинцы, которые перешли на сторону "ДНР".

"Помню, как сбежались эти "орки". Грязные, вонючие, в резиновых тапках. Если есть ад, то он был там. В Енакиево. Сестре выворачивали суставы. А у меня так поднялся сахар, что все пересохло во рту. Сестра потом спрашивала, как я смогла овладеть собой. А я просто-напросто физически не могла говорить", - добавила женщина.

Боевики потребовали номер сына Ирины и позвонили ему, но парень быстро сориентировался и сказал, что он в Одессе с девочками. После этого всю семью Ирины несколько дней продержали в КПЗ и отпустили, дав 12 часов на то, чтобы уехать из Жованки.

"На "подвале" страшнее всего было слышать крики. Теперь уже думаю, это были украинские военнопленные. От тех стонов волосы дыбом становились. Потом говорили, что их резали на куски. И их действительно резали. Я слыхала такое. Человек не может кричать, когда ему просто больно. Так кричат, когда действительно рвут на части. Еще помню разговор надзирателей о том, как расстреляли семью с двумя детьми. Один рассказывал другому, как взяли семью, нашли у них карты, решили, что те корректировщики огня и расстреляли. "Родителей сразу, старшую девочку потом, а потом малого. Мальчик не плакал – выл. Вот и пристрелили", – говорил один из боевиков. А потом добавлял: "А потом приехали специалисты из Донецка, посмотрели карты и сказали, что это карты грибников. Просто семья ходила за грибами в Красный Лиман", - рассказала Борисова.