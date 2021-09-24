Бездомная нашла в мусорке 100 тыс. грн и вернула владельцу. Многие не верят в такое благородство

На обычный кулек, похожий на мусорный пакет, с пачками банкнот внутри на свалке наткнулась женщина, склонная к бродяжничеству. Вместо того чтобы оставить себе такую "сокровищницу", жительница Бердянска отнесла находку директору местной общественной организации защиты животных Валентине Мамай.

В Бердянске бездомная нашла пакет с 110 тысячами гривен и передала зоозащитникам (фото: facebook.com/groups/brd24)

Так как никаких сведений о хозяине денег не было, зоозащитник решила опубликовать в сети пост с фото пакета с деньгами, и заявила о готовности вернуть средства тому, кто укажет точную сумму.

"Возле мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, тому и верну", - написала она в Facebook.

В Бердянске зоозащитник нашла владельца пакета с деньгами и вернула все средства (фото: facebook.com/valentina.mamay)

И вот спустя несколько часов пришел точный корректный ответ, после чего и осуществился возврат всех 110 тысяч гривен.

По словам мужчины, этот пакет с деньгами случайно зацепили, когда выбрасывали мусор.

Отметим, что благородство женщины хозяин такой крупной суммы оценил в 100 гривен, которые и передал в качестве благодарности за все поиски и честный возврат всех денег.

Стоит сказать, что в сети отреагировали на ситуацию неоднозначно, и под постом посыпалась масса скептических комментариев, в которых высказывалось недоверие в такое благородство.