Безхатько знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику. Багато хто не вірить в таке благородство

На звичайний кульок, схожий на сміттєвий пакет, з пачками банкнот всередині на смітнику натрапила жінка, схильна до бродяжництва. Замість того щоб залишити собі таку "скарбницю", мешканка Бердянська віднесла знахідку директору місцевої громадської організації захисту тварин Валентині Мамай.

У Бердянську безхатько знайшла пакет зі 110 тисячами гривень і передала зоозахисникам (фото: facebook.com/groups/brd24)

Позаяк ніяких відомостей про господаря грошей не було, зоозахисник вирішила опублікувати в мережі пост з фото пакета з грошима, і заявила про готовність повернути кошти тому, хто вкаже точну суму.

"Біля сміттєвого бака був знайдений пакет з грошима, хто назве суму точну, тому і поверну", - написала вона в Facebook.

У Бердянську зоозахисник знайшла власника пакету з грошима і повернула усі кошти (фото: facebook.com/valentina.mamay)

І ось через кілька годин прийшла точна коректна відповідь, після чого і здійснилося повернення всіх 110 тисяч гривень.

За словами чоловіка, цей пакет з грошима випадково зачепили, коли викидали сміття.

Зауважимо, що благородство жінки господар такої великої суми оцінив в 100 гривень, які й передав в якості подяки за всі пошуки та чесне повернення всіх грошей.

Варто сказати, що в мережі відреагували на ситуацію неоднозначно, і під постом посипалася маса скептичних коментарів, в яких висловлювалася недовіра в таке благородство.