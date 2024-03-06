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"Без цукру" та з "вітамінами": які продукти повинні насторожити в магазині

Продукти з якими написами не можна купувати в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час покупок продуктів в магазині потрібно бути обачними та не "вестись" на маркетинг. Зокрема, часто на упакуванні може писати, що в продукті не міститься цукру. Але це може бути не так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Вікторії Радостної.

Які написи повинні насторожити на продуктах

"Без цукру"

За словами експерта, продукти на яких пишуть "без цукру" або "для діабетиків" мають насторожити.

Часто цукру в цих продуктах навіть більше, тільки називається він інакше : патока, глюкозо-фруктозний сироп, кукурудзяний сироп, мальтоза, декстроза, неякісні цукрозамінники або фруктоза (це в основному в продуктах для діабетиків), яка підвищує глюкозу крові.

Без "глютену" і "лактози"

Глютен - білок який міститься в пшениці, житі та ячмені. Тобто борошно пшеничне і продукти з нього: хліб, лаваш, макарони, булгур, пшенична крупа та манка - це все глютен.

Тому, якщо ви їх вживаєте і не відчуваєте ніякого дискомфорту (печії, діареї, здуття, болі в шлунку/кишківнику) то ці продукти для вашого організму ніякої шкоди не несуть.

Не варто вибирати продукти на яких великими літерами написані ці переваги - зовсім не від цього залежить якість продукту.

Також відсутність цих компонентів не забезпечить вам швидке зниження ваги.

Протеїнові та фітнес батончики

Склад у таких батончиків такий самий, як і в інших. Можливо, в них лише трошки більше білка, але по вуглеводах, цукрам майже нічим не поступається.

Соки та солодкі води з "вітамінами"

Дієтолог розповіла, що в соках майже немає вітамінів.

70% вітамінів залишилися в клітковині, яку викинули при виготовленні соку, а їх решта зникла за час його обробки та зберігання.

"П’ємо ми фруктозу з глюкозою, при тому у величезних кількостях. Не ведіться на хитрощі", - додала експерт.

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ДієтологМагазини