"Без сахара" и с "витаминами": какие продукты должны насторожить в магазине

Какие надписи должны насторожить на продуктах

"Без сахара"

По словам эксперта, продукты, на которых пишут "без сахара" или "для диабетиков", должны насторожить.

Часто сахара в этих продуктах даже больше, только называется он иначе: патока, глюкозо-фруктозный сироп, кукурузный сироп, мальтоза, декстроза, некачественные сахарозаменители или фруктоза (это в основном в продуктах для диабетиков), повышающая глюкозу крови.

Без "глютена" и "лактозы"

Глютен - белок который содержится в пшенице, ржи и ячмене. То есть мука пшеничная и продукты из нее: хлеб, лаваш, макароны, булгур, пшеничная крупа и манка - это все глютен.

Поэтому, если вы их употребляете и не испытываете никакого дискомфорта (изжоги, диареи, вздутия, боли в желудке/кишечнике), то эти продукты для вашего организма никакого вреда не несут.

Не стоит выбирать продукты на которых большими буквами написаны эти преимущества - вовсе не от этого зависит качество продукта.

Также отсутствие этих компонентов не обеспечит вам быстрое понижение веса.

Протеиновые и фитнес батончики

Состав у таких батончиков такой же, как и у других. Возможно, в них лишь немного больше белка, но по углеводам сахарам почти ничем не уступает.

Соки и сладкие воды с "витаминами"

Диетолог рассказала, что в соках почти нет витаминов.

70% витаминов остались в клетчатке, которую выбросили при изготовлении сока, а их остальные исчезли за время его обработки и хранения.

"Пьем мы фруктозу с глюкозой, притом в огромных количествах. Не ведитесь на уловки", - добавила эксперт.