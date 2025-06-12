"Без рожевих окулярів". Раміна розповіла про кохання з військовим і дала важливу пораду

Блогерка та журналістка Раміна поділилася, що допомогло їй екологічно пережити розставання з нареченим-юристом Євгеном Проніним та відкрити серце новому коханню.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), про це вона розповіла в інтерв'ю Elle.

Як пережила розрив та відкрилася новому коханню

Раміні допомогли підтримка друзів, рідних та психотерапія. Робота над собою дозволила вийти з попередніх стосунків без зайвих образ та почати рухатися вперед.

"Ми багато працювали над тим, щоб я зрозуміла свої реакції, свої очікування, свою поведінку у стосунках", - пояснила вона.

У нові стосунки журналістка входила без рожевих окулярів та фантазій. Вона чітко бачила плюси та мінуси свого партнера й далі , підходить він їй чи ні.

"І головне - я більше не намагалася здаватися кращою, а була собою", - зазначила вона.

Раміна про розставання з нареченим (фото: instagram.com/raminalalala)

Важлива порада від Раміни

Тим, хто на роздоріжжі, вона радить взяти паузу та звернутися по допомогу.

"Дайте собі час і підтримку фахівця. Бо як в успішних стосунках відповідальні обидва, так і в завершених - теж", - наголосила вона.

Про нові стосунки з військовим

Про коханого Раміна говорить обережно. Заради безпеки вони тримають стосунки поза камерами.

Проте вона не виключає, що колись може познайомити чоловіка з публікою. Але поки вони насолоджуються приватністю.

"Мій хлопець не публічна людина, і йому точно не потрібно витрачати енергію на сторонні емоції. У нас є наше "ми", чого цілком достатньо", - зазначила вона.

Раміна про стосунки з військовим (фото: instagram.com/raminalalala)

У нових взаєминах журналістка почувається щасливою. Коханий дарує їй відчуття безпеки та спокою.

"Єдина людина, із якою я почуваюся захищеною, - це мій хлопець. Зовсім не має значення, де ми перебуваємо: у Краматорську, на Харківщині чи в Києві. Коли він поруч, я знаю: зі мною нічого не трапиться. Мені просто спокійно".

Нагадаємо, Раміна оголосила про розставання з Проніним у квітні 2023 року. Пара була разом 5 років і готувалася до весілля.

З колишнім у журналістки дружні взаємини. Ба більше, саме він доклав руку до її знайомства з новим коханим. Євген порадив Раміні взяти у нього інтерв'ю.